Algemeen informatief: Niet alleen de consument, ook de industrie produceert vandaag de dag online

Door: Redactie

Niet alleen je nieuwste outfit shop je online, ook je huisraad en computer schaf je online aan. Dat is niets nieuws. Wat veel mensen niet weten is dat de industrie ook regelmatig gebruik maakt van online productiediensten om producten of productonderdelen te laten maken.

De tijd dat de industrie slechts de timmerman of metaalbewerker de opdracht gaf om een geavanceerd onderdeel voor een machine te creëren, is op sommige vlakken echt voorbij. Beide zijn heus nog van de partij, maar er is meer mogelijk vandaag de dag.

Ambachtsman en computergestuurde machines

Vooral als het om ingewikkelde constructies gaat, worden er computergestuurde machines ingezet die het product maken. Dat gebeurt aan de hand van een geschreven programma dat in die computer wordt ingevoerd. Is het product naar wens dan kan de productie ervan eindeloos worden herhaald. Dat scheelt in vergelijking met de ambachtsman veel tijd en kosten. De benaming voor deze werkwijze is CNC ofwel Computer Numerical Control.

CNC frezen is een subtractief productieproces dat snel materiaal uit metalen of plastic blokken verwijdert om precisie-onderdelen met nauwe toleranties te produceren. 3D Hubs is een online platform dat ervoor zorgt dat zo’n opdracht wordt ontvangen, inclusief alle mogelijke eisen die daaraan worden gesteld. Vervolgens zorgt het voor een maakbaarheids analyse, het moet immers wel gemaakt kunnen worden. Als die positief blijkt, kan de opdrachtgever met een druk op de knop aangeven dat het productieproces in werking kan worden gesteld. 3D Hubs zoekt binnen haar bestand van 250 nationale en internationale bedrijven naar de beste passende bij deze opdracht.

3D Hubs biedt technische ondersteuning met werktuigbouwkundig ingenieurs

Een andere vaardigheid die online kan worden ingezet is het spuitgieten van bijvoorbeeld mallen. Daar is vooral door ingenieurs vraag naar. Ook dat kan online via het platform georganiseerd worden. Bovendien biedt 3D Hubs technische ondersteuning door werktuigbouwkundig ingenieurs.

Veelal is met de productie van mallen een maand gemoeid. Het maken van de mallen kan vervolgens overgaan in het definitief creëren van een eindproduct. De spuitgieten kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheden die gemaakt worden. Na het uploaden van het ontwerp biedt 3D Hubs direct een kostenraming en maakbaarheid feedback. Zo is online productiewerk heel functioneel en betaalbaar.

Wordt het nu al te ingewikkeld, weet dan dat er online enorm veel gecreëerd wordt wat vaak aan het oog van de consument onttrokken is. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat een onderdeel van je auto, fiets, smartphone, bureaustoel of noem maar op, op deze manier tot stand is gekomen.