Algemeen informatief: Populariteit livestreams, hoe de regio hiervan kan profiteren

Livestreamen won de afgelopen jaren terrein op allerlei vlakken: van binge eaters in Zuid-Korea tot serieuze bedrijfsevenementen van multinationals tot fanatieke gamers over de hele wereld. In de toerismewereld worden livestreams ook steeds meer een geliefd medium. Kan de regio het toerisme een impuls geven door de inzet van livestreams?

De kracht van video

Het gebruik van videocontent nam de laatste jaren een flinke vlucht. Video’s bewijzen voortdurend een efficiënte manier te zijn om de doelgroep te bereiken. Zo genereren video’s op social media 1200 procent meer shares dan tekst en afbeeldingen gecombineerd. Men lijkt duidelijk de voorkeur te geven aan het bekijken van video’s boven het lezen van content.

De livestreamtrend, waarbij video’s live worden uitgezonden via het internet, haakt hier verder op in. Een live video wordt zelfs drie keer langer bekeken dan een reguliere video. De drempel is laag: om live te streamen heb je enkel een smartphone nodig en het real time meekijken en luisteren vereist alleen een internetverbinding.

De opkomst van livestreamen

In Azië brak livestreamen al veel eerder door. Het Zuid-Koreaanse fenomeen mukbang bestaat bijvoorbeeld al sinds 2010, waarbij mensen via een live stream volgen hoe iemand buitensporig veel voedsel naar binnenwerkt. Hoewel meekijken gratis is, verdienen gevierde mukbangers bakken met geld door donaties van fans.

Sinds 2016 duikt live streaming wereldwijd steeds vaker op. Onder andere social media gigant Facebook begon vanaf die tijd hoog in te zetten op livestreaming. Mark Zuckerburg noemde live-video destijds één van zijn topprioriteiten. Volgens de Facebook-directeur is livestreaming een nieuwe, rauwe manier van communiceren.

Livestreams in e-sport en iGaming

In de e-sport- en iGaming-wereld wordt al jaren gretig gebruikgemaakt van livestreams. Het razend populaire platform Twitch draait volledig om livestreamen. Het concept is simpel: streamers laten live aan de wereld zien hoe zij games spelen. Met gemiddeld 750 miljoen gebruikers per maand is Twitch veruit de grootste op het gebied van livestreamen. Livestreamen leent zich ook uitstekend voor casinospelletjes als roulette, blackjack, poker of baccarat. Bij een zogeheten Live Casino spelen liefhebbers real time op mobiel of desktop met echte dealers aan een speeltafel. Veel casino’s maken gebruik van deze hypermoderne techniek, omdat gebruikers steeds vaker het gemak van een landcasino thuis willen beleven. De live roulette, blackjack, en vele andere casino spellen worden gemakkelijk aangeboden in HD streaming, wat je meteen in het hart van de actie brengt. Niet alleen kun je deze spellen dus online spelen, maar het is vaak ook mogelijk om met meerdere mensen hetzelfde potje te spelen. Dus, bijvoorbeeld, een multi-dealer Blackjack party, waar je van het sociale aspect van een landcasino kan genieten.

Live evenementen van bedrijven

Dat livestreamen meer is dan een modeverschijnsel, wordt onderstreept door de plannen van sommige multinationals. De verwachting is dat veel evenementen van bedrijven in de toekomst enkel nog digitaal plaatsvinden. Zo wordt dit de norm voor zowel interne als externe events van Microsoft en verwacht Gartner dat in 2024 nog maar een kwart van alle events offline plaatsvindt. De voordelen van digitale events zijn onmiskenbaar: het scheelt behoorlijk in de portemonnee en is veel duurzamer.

Het gebruik van livestreams in de toerismesector

In de toerismesector wenden zowel reizigers als reisbedrijven zich tot livestreams. Toeristen hoeven niet langer uitvoerige reviews te schrijven en kunnen nu simpelweg hun belevingen tonen in een livestream. Reismerken of toeristische bestemmingen zoeken hun heil in het medium om kijkers te inspireren een bepaalde plek op hun verlanglijstje te zetten.

Bestemmingen zijn niet langer gedwongen om in woorden of beelden uit te drukken waarom het zo speciaal is, want een livestream maakt het mogelijk om dit op vrij eenvoudige wijze te laten zien. Livestreamen voelt authentieker aan dan ‘normale’ videocontent, omdat het niet achteraf bewerkt wordt. Het nodigt bovendien uit tot interactie, omdat de uitzender de vragen van het publiek live kan beantwoorden. Dat zorgt weer voor een gevoel van verbondenheid.

Skyscanner streamde in 2015 een 24 uur durende live uitzending via Periscope. De reiswebsite onderzocht welke locaties geliefd zijn onder ‘yuccies’ (young urban creatives) en liet 24 bloggers, influencers en werknemers live verslag doen vanuit deze 20 steden.

Jaren later en dichter in de buurt organiseert Spot TV, het online tv-kanaal voor jong en studerend Groningen, de Support Your Locals livestream. Hierbij worden producten en diensten van lokale makers, merken en winkels in de schijnwerpers gezet. Kijkers die live zijn kunnen vervolgens bieden op het product of de dienst of eventueel achteraf bestellen.

Hoe livestreams het toerisme in Haren een impuls kunnen geven

RTV Noord gebruikt livestreams al om beelden van persconferenties, evenementen en andere live gebeurtenissen uit te zenden. Waar dit nog vooral een informatieve functie heeft, kan Haren livestreams ook inzetten om de regio nationaal en internationaal op de kaart te zetten en zo meer toeristen te trekken.

Haren heeft via livestreams de mogelijkheid om te laten zien wat de regio allemaal te bieden heeft, bijvoorbeeld door de mooiste plekjes uit het fotoboek van Reinier Treur te laten zien of kijkers mee te nemen op een fietstocht langs de historische plekken. Daarnaast kan de regio livestreams aangrijpen om plaatselijke bewoners live aan een interview onderwerpen, een lokaal bedrijf in de schijnwerpers te zetten of geïnteresseerden mee achter de schermen te nemen van een museum.

Toekomst livestreams

Hoewel vooraf opgenomen video’s nooit helemaal zullen verdwijnen, ligt het in de lijn der verwachting dat de livestreamtrend zich blijft doorzetten en zelfs op sommige gebieden de standaard zal worden. Hoe sterk we dat in Haren gaan terugzien, laat zich nog lastig voorspellen. De bal ligt bij de regio.