Algemeen informatief: Terug naar school of blijft het online leren?

Door: Redactie

Nu na de meivakantie de basisscholen weer gedeeltelijk opengaan komen ook in het voorgezet onderwijs de vragen wat er gaat gebeuren weer op gang. “Kinderen spelen een relatief kleine rol in de verspreiding van het virus” zegt het RIVM en zij achten het openen van de basisscholen dan ook veilig genoeg. Voorlopig wel met de restrictie dat maximaal de helft van de leerlingen op school mag zijn. Als de heropening van de scholen zonder problemen verloopt, is er een grote kans dat deze leerlingen in juni weer de hele week naar school kunnen. Toch zijn er door de onderwijsorganisaties wel een aantal regels in een protocol vastgelegd. Zo mogen onder andere ouders niet meer het schoolgebouw in of op het schoolplein komen. Hoe lang deze maatregelen gelden, is nog niet bekend.

Wisselende dagen

Zorgen zijn er ook bij de onderwijsorganisaties. Gezamenlijk maakten zij een protocol voor bij de opening van de scholen. Zij adviseren hierin om kinderen in afwisselend hele dagen naar school te laten gaan en niet te kiezen voor halve dagen. Dit omdat er dan te veel contactmomenten zullen komen gedurende de dag. Het is echter aan de basisscholen zelf of zij dit advies zullen volgen.

Deze onzekerheid zorgt ervoor dat het voor ouders lastig voorbereiden is. Gaan je kinderen na 11 mei om de dag naar school of kiest de school alsnog voor halve dagen? Hoe combineer je dit met thuis en het werk. Kun je rekenen op naschoolse opvang? Een ding is zeker, voor basisschoolkinderen kan de Eastpak rugzak na de meivakantie weer ingepakt worden.

Voorgezet onderwijs

De regel dat het kabinet wil dat alle kinderen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen, blijft. Nu dat tijdelijk niet op school kan, geven de scholen nog steeds onderwijs op afstand. De prioriteit van de scholen ligt daarbij nog steeds bij de leerlingen die examen doen bij de leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Het Kabinet geeft aan dat zij hopen dat, na de opening van de basisscholen, ook het voortgezet onderwijs op korte termijn weer terug kan naar het ‘normale’ onderwijs. De datum 2 juni is daarbij nu het streven. Dit alles wel met de kanttekening dat de leerlingen de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht houden en er in de tussentijd geen uitbraak van het virus op scholen is. Voor de leerlingen van het voorgezet en middelbaar onderwijs blijft het voorlopig dus nog onduidelijk of zij hun Herschel rugzak dit schooljaar nog nodig hebben.

Al eerder werd aangekondigd dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs niet doorgaan. Schoolexamens gaan wel door en de scholen en leerlingen meer tijd voor deze examens. Definitief geen volle gymzalen met rijen tafeltjes. Ook de diploma-uitreiking zal ook in een andere vorm gedaan moeten worden. Hoe is nog niet duidelijk en zal per school verschillend zijn. Een ding blijft gelijk, na het verlossende woord mag gewoon de vlag uit en je schooltas uit het raam gehangen worden.