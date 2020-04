Algemeen informatief: Valkuilen van de ‘luie autobezitter’

Nieuws:

We hebben een auto om ons te dienen. Deze brengt ons droog en zonder al te veel inspanning naar waar we moeten zijn. Dat is alle reden om er ook zuinig op te zijn. Dat doe je door er geen rare toeren mee uit te halen netjes op z’n tijd naar de garage te gaan voor een grote of kleine beurt, maar ook door zelfs wat onderhoud te plegen. Dat laatste slaan veel ‘luie’ autobezitters over. Niet per se uit onwil, maar vooral omdat het niet in ze opkomt. Toch kan nalatigheid vervelende gevolgen hebben. Een aantal zaken verdient daarom regelmatig de aandacht.

Bandenspanning

De spanning van je banden loopt na verloop van tijd terug. Dat betekent dat je banden langzaam aan een beetje zachter worden. Hoewel dat bij gladde omstandigheden een voordeel is, omdat je dat wat meer grip heb, is dit in de meeste gevallen niet nodig en vooral een nadeel. Hoe zachter je banden zijn, hoe harder de auto eraan moet trekken om vooruit te komen. Te zachte banden zorgen er dus voor dat je onnodig veel brandstof verbruikt, en dat is zonde van het geld. Controleer daarom één keer in de paar maanden je bandenspanning. Dit kan doorgaans bij (bemande) tankstations, en kost vaak niet meer dan één of twee euro om ze weer op de gewenste te spanning te brengen.

Motorolie

Eén keer in de zoveel tijd, afhankelijk van de leeftijd van je auto, ga je ermee naar de garage voor een beurt. Handig voor mensen die zelf geen zin hebben of niet het inzicht hebben om zelf aan hun auto te sleutelen. Maar dat is geen vrijbrief om in de tussentijd nergens naar om te kijken. Controleer vooral regelmatig het oliepeil in de motor van je auto. De motorolie zorgt voor de smering tussen alle bewegende delen in de motor. Controleer je dit niet en loopt hij droog, dan kan het zomaar gebeuren dat je halverwege de Afsluitdijk met een rokende, vastgelopen motor stil komt te staan. Zorg dus dat je de juiste motorolie in huis hebt om bij tijd en wijle het oliepeil in je motor aan te vullen. Motorolie kan ook vervuild raken en dikker worden, vooral in koudere periodes. Dan kan het zo zijn dat ondanks dat het oliepeil nog goed is, de olie ververst moet worden. Je vind de geschikte motorolie voor jouw auto bij onderdelenwebshop24.nl.

Velgen

Velen van ons raken nog wel eens met de zijkant van een wiel een stoeprand bij het inparkeren. Daar liggen we meestal ook niet wakker van. Maar de schade die hierdoor veroorzaakt kan worden, verdient wel degelijk de aandacht. Zowel je wieldop als je velg kan beschadigd raken. Als gevolg daarvan kunnen deze onderdelen ook sneller gaan roesten, waardoor uiteindelijk het wiel verzwakt raakt. De aanwezigheid van vuil kan dit proces versnellen. Daarom is het verstandig om regelmatig je wieldoppen en velgen schoon te maken, en daarbij te controleren op schade. Schade die nog niet in een vergevorderd stadium is, kan wellicht nog gerepareerd worden voor een lager bedrag dan de aanschaf van nieuwe onderdelen zou kosten.