Algemeen informatief: Zo klaag je op een goede manier bij je internetprovider

Door: Redactie

Iedereen heeft wel eens last van een slechte verbinding in huis, maar als dit aanhoudt dan wordt het toch tijd om eens je internetprovider te bellen. In veel gevallen zullen ze je helpen, maar het kan ook zijn dat internetproviders niet luisteren naar je klachten. Gebruik dan het onderstaande stappenplan.

Los het probleem zelf op

Allereerst moet je uitzoeken wat het probleem precies is. Eventueel kun je hiervoor het internet gebruiken. Mogelijk vind je zelf al de oplossing als je het probleem eenmaal weet, maar hiervoor kun je natuurlijk ook weer Google gebruiken. Als je het probleem niet hebt kunnen vinden of kunnen oplossen dan moet je toch contact opnemen met je provider. Dit kan waarschijnlijk via diverse platformen en middelen.

Wees alert en geduldig

Als je contact opneemt met de provider dan is het van belang om alles op te schrijven. Zodoende kun je een eigen dossier maken. Het is dan ook belangrijk om er bovenop te zitten. Zodoende zul je ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk aan de slag gaan om je probleem op te lossen. Hierbij kun je natuurlijk ook het dossier gebruiken. Met een dossier weet je namelijk precies met wie je hebt gesproken en wat er gezegd is tijdens dit gesprek. Alhoewel je er dus bovenop moet zitten is het tevens zaak om geduldig te zijn. Je moet een provider natuurlijk tijd geven, want die zal niet binnen uur voor je voordeur kunnen staan.

Vervolgstappen als je geen hulp krijgt

Als de provider je probleem niet oplost dan is dit natuurlijk hartstikke vervelend. Je kunt er dan voor kiezen om de internetprovider op een platform als Twitter of Facebook in een slecht daglicht te zetten. Dit wil het bedrijf natuurlijk niet want dit levert slechte publicatie op. Daarom gaan ze dan wellicht wel met je klacht aan de gang. Als dit niet het geval is dan kun je nog een aangetekende klachtenbrief opstellen en sturen of juridische hulp inschakelen met behulp van de Geschillencommissie. Ook kun je je contract opzeggen, zo zul je helemaal van het gedoe af zijn.