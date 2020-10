Anjerplein wordt verkeersveiliger

Nieuws:

Door: Redactie

Op het Anjerplein in Haren is gestart met werkzaamheden die de verkeersveiligheid vergroten. Uit de buurt kwamen vragen en meldingen over parkeren en over de looproutes van en naar de ondergrondse containers. Daarop maakte de gemeente een plan van aanpak om op korte termijn een aantal aanpassingen en verbeteringen door te voeren.

De parkeervakken tegenover de Jumbo, waar normaal gesproken de viskar staat, worden aangepast. Het zal er straks anders uitzien, maar er blijven voldoende plekken over. Het aanpassen verhoogt de veiligheid voor overstekende voetgangers. Daarnaast komt op de kop van het plein, aan de kant van het gezondheidscentrum, een geasfalteerd fietspad om beide delen te verbinden. Ook verlengt de aannemer het voetpad langs de Anjerlaan. Zo is het parkeerterrein ter hoogte van de kruising Korenbloemweg/Anjerlaan straks beter verbonden aan het plein. Verder wordt er meer groen aangeplant.