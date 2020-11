Asielzoeker met Corona kort ‘op de loop’ in Haren

Door: Redactie

Dagblad van het Noorden meldt dat vorige week een asielzoeker met Corona de benen heeft genomen door over het hek te klimmen van de tijdelijke opvang aan de Emmalaan in Haren.

In het voormalige Postiljon Hotel worden tussen 60 en 100 asielzoekers met Corona opgevangen. Als zij niet meer besmettelijk zijn keren ze terug naar hun reguliere opvang. Verontruste buren maakten destijds bezwaar tegen de komst van het tijdelijke opvangcentrum, omdat ze bang waren dat asielzoekers zich in de wijken rondom zouden begeven. De Coa, die de opvang heeft ingericht, zorgt voor 24-uurs toezicht en beveiliging. De asielzoeker die wegliep is door beveiligers aangehouden. Daarna is hij teruggebracht naar Ter Apel. Volgens Dagblad van het Noorden heeft de Coa het incident bevestigd.