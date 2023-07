Astoria krijgt nieuwe eigenaar.

Door: Redactie

Gert Bruns draagt op 1 september het bekende Harense horecabedrijf Astoria over aan Sangho Shao. Zij is al eigenaar van de cafetaria’s De Komeet en Drieluik in Eelde.

Gert Bruns vindt de tijd rijp om zich te concentreren op zijn beide andere bedrijven, Intermezzo en Paviljoen Sassenhein, beide in Haren. Het besluit is ook ingegeven door hectische gebeurtenissen de afgelopen jaren, die veel van hem hebben gevraagd. Eerst was er de pandemie, die de horeca hard heeft geraakt. Maar ook heeft Gert Bruns het plotselinge overlijden van zijn kok (een sleutelfiguur) en het uitvallen door de acute ziekte van zijn zwager Koen (ook een sleutelfiguur) maar moeilijk kunnen verwerken. Bruns: “Dit alles doet je beseffen hoe kwetsbaar alles is. Dan kom je tot andere keuzes dan vroeger. Ik heb me altijd 100 procent voor mijn bedrijven ingezet en nu wil ik ook aandacht geven aan andere belangrijke dingen in mijn leven. Bovendien wil ik weer reizen maken voor de organisatie Pum, waarin ik als vrijwilliger horecaondernemers in ontwikkelingslanden ondersteun.”

Het horecabedrijf Astoria is in 1961 opgericht en kwam in 1978 in handen van de familie Bruns. “Mijn ouders runden de zaak en zo ben ik erin gerold”, zegt Gert. Hij nam de zaak over en maakte er een allround bedrijf van: cafetaria, restaurant, zalencentrum en cateraar. Daarnaast opende hij in 1999 Intermezzo en nam in 2009 Paviljoen Sassenhein over, dat hij onlangs een complete make-over gaf. In Haren bekleedde hij tientallen jaren functies bij Ondernemend Haren. Ook daar heeft Bruns onlangs een punt achter gezet.

Je mag zeggen dat Gert Bruns nu zijn bakens verzet en andere prioriteiten stelt. Dat neemt niet weg dat het afstoten van Astoria hem zwaar valt. Bruns: “Het blijft toch het bedrijf waar mijn ouders zich voor hebben ingezet en waardoor ik de kans kreeg om mij als horecaondernemer te ontwikkelen. Ik zal hun aandeel daarin nooit vergeten. En daarom vind ik het moeilijk om juist met Astoria te stoppen. Maar soms moet je zulke keuzes maken in het leven.”



Gert Bruns tijdens een van zijn reizen voor Pum, waarbij hij ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteunt.