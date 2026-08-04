Autobrand in Haren laat zien hoe hulpvaardig mensen kunnen zijn

Door: Redactie

Als de nood hoog is leer je je vrienden kennen. Dat werd bewezen tijdens de autobrand aan de Molenweg die dinsdagmiddag een auto compleet vernielde.

Een lezer meldt hoe hij met ontzag de inzet van de brandweer heeft geobserveerd en zwaait de spuitgasten lof toe. Een andere getuige, Toon van Dort, heeft ook mooie dingen zien gebeuren.

Hij was de man die de brandweer alarmeerde en vertelt: “Er zat niemand in de auto terwijl hij in de hens ging, maar alarmlichten stonden wel aan. Het begon met wat witte rook en was binnen vijf minuten en enorme brand. Veel personeel van de gemeente uit het gemeentehuis schoot ter hulp om het verkeer om te leiden terwijl de twee voorbanden van de auto explodeerden met een doffe klap. We waren nog onzeker of de auto elektrisch was, dus daarom hielden mensen veel afstand wegens mogelijk explosiegevaar. Mijn vriendin heeft een half uur bij de Botanicuslaan mensen staan omleiden samen met buren. Heel Haren hielp, bij wijze van spreken. Hele buurt kwam bij elkaar om verkeer om te leiden en te kijken of ze konden helpen.”

Foto: Toon van Dort

