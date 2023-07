Bankjes terug na protest

Nieuws:

Door: Redactie

Een wanhoopskreet in Haren de Krant van Greet Meijer (juni) heeft ertoe geleid dat de gemeente twee bankjes tussen de wijk Maarwold en het dorp en aan de Kerklaan heeft herplaatst. Daarbij kwam ook de politieke steun van Mariska Sloot goed van pas.

In de krant beklaagde Greet Meijer zich over het feit dat vier bankjes op haar route waren verwijderd door de gemeente. Aan de balie in Haren kreeg zij te horen dat de bankjes te duur waren in het onderhoud, wat niet bleek te kloppen. Oudere mensen vinden de bankjes van groot belang, omdat ze er tijdens hun wandeling naar het dorp even kunnen rusten. Raadslid Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen) deelde de onvrede en stelde vragen aan het College. Zij zegt: “Fijn dat twee bankjes (pas ná klachten) weer zijn geplaatst. Alhoewel ik dit wel een omslachtige werkwijze vind.”

De gemeente zegt dat het verwijderen niets te maken had met onderhoudskosten, maar met het feit dat in dit deel van het dorp bovengemiddeld veel bankjes stonden, waarvan een deel aantoonbaar weinig werd gebruikt. De gemeente heeft één bankje teruggeplaatst aan de Emmalaan en ook een bankje aan de Kerklaan. Men zegt te weten wat het belang van bankjes is en daarom graag bereid te zijn twee bankjes terug te plaatsen.

Greet Meijer heeft een gesprek gehad met de stadsbeheerder en zegt: “De zaak lijkt nu te zijn afgehandeld. Hoewel we het niet helemaal met elkaar eens waren, was het een goed gesprek. Dankzij de publiciteit is deze kwestie goed onder de aandacht gebracht.”