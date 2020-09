Beachweek van start op het plein in het dorp

Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag begint de Nationale Sportweek, een landelijk initiatief van NOC*NSF. Tijdens de Nationale Sportweek vindt van 18 tot en met 25 september de vijfde editie van Beachweek Haren plaats. Het Raadhuisplein in Haren is weer omgetoverd tot één groot beachveld.

Ook dit jaar zijn er weer veel activiteiten tijdens de Beachweek, zoals ouder-kind yoga, peutergym, bootcamps voor zowel kinderen als volwassenen en nog veel meer. Wil je deelnemen aan de activiteiten? Schrijf je dan in via de website van Sportcoach Haren. Deelname is gratis. Tijdens het evenement wordt er uiteraard rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.