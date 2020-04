Door: Redactie

In de nacht van woensdag op donderdag, rond 1.30 uur, is de brandweer uitgerukt om het riool aan de Wederikweg in Haren te inspecteren.

Er was een melding gedaan over een bedenkelijke lucht, maar de brandweer heeft geen oorzaak kunnen vinden en keerde terug naar de kazerne.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant R. Meter