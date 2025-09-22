Benefietavond in Biotoop 26 september
Vrijdagavond 26 september is er een benefietavond voor Sweida, Syrië.
Het event vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de Open kas van de Biotoop, Kerklaan 30 Haren. Er is muziek van Belal Alkhatib: tradidionele zang met oud begeleiding.
En poëzie, waaronder een gedicht dat Hannan van Rooij speciaal maakt naar aanleiding van de situatie van de Druzen in Sweida.
Deze avond wordt u aangeboden door een aantal Druzen in Groningen. Zij verzorgen de hapjes en drankjes, en als u wilt kunt u informatie krijgen over de situatie van de Druzen in Sweida.
Informatie
Benefietavond voor de Druzen in Sweida (Syrië)
Vrijdag 26 september 2025
19.00–21.00 uur
Locatie: ‘Open Kas’, Kerklaan 30, Haren
Entree: gratis
Muziek, poëzie, hapjes, informatie
Uw (vrijwillige) donatie gaat naar humanitaire hulp voor Sweida.
