Bericht van Harens Belang

Nieuws:

Door: Redactie

Harens Belang is een burgerinitiatief om Harense thema’s op de agenda te houden van de gemeente Groningen. Rolf Smit is mede-initiatiefnemer en voorzitter van Harens Belang. Hij praat ons bij.

Door Rolf Smit

Op 28 augustus, inderdaad op Gronings ontzet, hadden we als Harens belang een afspraak met de Dorpswethouder Kirsten de Wrede een kennismakingsgesprek.

Kennismaking is nodig om een goede band en samenwerking mogelijk te maken.

Wat in het kennismakingsgesprek duidelijk naar voren kwam is dat de gemeente Groningen het erg belangrijk vindt om een gesprekspartner te hebben in Haren. Daarbij wordt er door de Gemeente Groningen, college en B&W, steeds meer verwacht dat de bewoners met initiatieven uit en voor hun woonomgeving komen. Dit kan ook tijdelijke groepen belanghebbenden zijn, die tijdelijk een actiegroep vormen en nu door Harens Belang ondersteund kunnen worden en daardoor een snellere beter toegang tot de verschillende gemeentelijke diensten kunnen verwachten.

Als voorbeeld: Ook, als het nodig mocht zijn, voor bijvoorbeeld eenzame ouderen is er een mogelijkheid om daarvoor iets op te zetten en daarbij ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal opbouwwerker te krijgen. Echter is het wel nodig om zelf in actie te komen.

Het bestuur van Harens Belang heeft nu ook op de agenda staan om de verschillende gemeentelijke diensten en personen persoonlijk te benaderen om ook hier korte lijnen te krijgen. We zijn dus op de goede weg. Echter kan het bestuur niet zelf met de verschillende ideeën en voorstellen komen. Die moeten echt uit de wijk komen.

Persoonlijk (dus niet vanuit het bestuur) zie ik dat veel inwoners van Haren intelligent, hoog opgeleid en redelijk vermogend is. Veel kunnen ze zelf oplossen en weten ook wel de wegen naar de verschillende instanties te vinden. Maar toch wil ik dus op persoonlijke titel ook deze groep oproepen om mee te denken om een, waar mogelijk, nog beter en mooier en socialer Haren te krijgen. Een gemeenschap maken we immers met zijn allen.

Zie www.harensbelang.nl