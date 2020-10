Bestuurder Roeli Mossel van NNCZ (Zonnehof) wil snelle deal met horeca

Door: Redactie

De ouderenzorg zit in zwaar weer, vooral door een krapte in menskracht tijdens de corona-periode. Bestuurder Roeli Mossel (foto onder), bestuurder van NNCZ waar De Zonnehof in Haren bij hoort, zoekt op korte termijn contact met horecabedrijven, om afspraken te maken over de uitruil van medewerkers. De horeca is sinds gisteren gesloten en veel medewerkers zitten nu thuis.

Mossel probeert beide sectoren (zorg en horeca) samen te brengen. ‘Niets is zo vervelend om door overmacht noodgedwongen thuis te zitten! Terwijl in andere sectoren extra menskracht hard nodig is. Wij doen een oproep aan alle medewerkers uit de horeca om onze sector nu te helpen. Gastheerschap staat bij de horeca altijd hoog in het vaandel. Wij kunnen dat gastheerschap nu zeer goed gebruiken. We zijn bijvoorbeeld dringend op zoek naar ‘tijdelijke’ medewerkers die bezoekers in onze woonzorgcentra ontvangen en ervoor zorgen dat deze bezoekers hun bezoek aan familie of naaste veilig af kunnen leggen. Daarnaast mogen ook onze medewerkers deze periode wel een beetje in de watten gelegd worden met koffie, thee en lekkers. Horecamedewerkers die nu noodgedwongen thuis zitten, zouden dit in mijn ogen heel goed kunnen. Dit hoeft niet op vrijwillige basis, we kunnen hier samen met de werkgever een overeenkomst voor maken. Zo hebben we aan beide kanten een ‘’win/win situatie”.”

Een creatief idee, waarvan De Zonnehof in Haren hoopt te profiteren. Belangstellenden kunnen mailen aan: horecahelptzorg@nncz.nl Men neemt zo snel mogelijk contact met u op. Mossel: “Wat ons betreft start je liever vandaag dan morgen!”