Bewoners appartementen Nesciolaan zijn niet blij met Covid-19 opvang aan Emmalaan

Door: Redactie

De verenigingen van eigenaren van de vier woongebouwen “Emma” hebben een kritische brief vol vragen gestuurd aan de Gemeente Groningen. Zij willen enerzijds hun boosheid uiten over de komst van besmette asielzoekers naar hun wijk, waar veel ouderen wonen. Anderzijds stellen zij in de brief veel vragen.

De buren vinden dat ze zijn overrompeld met het nieuws en dat er geen enkele overleg met de buurt is geweest. Men had dan vragen kunnen stellen. Die vragen stellen zij nu alsnog en het lijkt erop dat zij van de gemeente verwachten dat die het project alsnog afblaast. Zo vraagt men zich af of de juiste procedures wel zijn gevolgd en of de tijdelijke opvang past binnen het bestemmingsplan. De buren hebben nergens meldingen kunnen vinden dat de gemeente via de normale route een vergunning heeft verleend aan de COA.

Vragen zijn er ook over de veiligheid. De omwonenden vragen zich af hoe de COA kan garanderen dat er geen besmette asielzoekers zich buiten de hekken begeven en de wijken ingaan. Ze willen nauwkeurige plannen zien om dit te voorkomen. De overheid, zo zegt men, moet de veiligheid van burgers beschermen en dat gebeurt nu wellicht niet.

De ophef ontstond nadat Haren de Krant twee weken geleden publiceerde dat de eigenaar van het leegstaande hotel een gedeelte van het complex heeft verhuurd aan de COA. Daags erna heeft de gemeente de omwonenden per brief ingelicht over de plannen. In Haren worden straks tijdelijk besmette asielzoekers opgevangen en in quarantaine gehouden. Het gaat om maximaal 100 mensen. Het voormalige hotel (met name 1 deel ervan) wordt zo snel mogelijk gereedgemaakt. Voorlopig duurt de opvang tot juni 2021.