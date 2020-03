Bezinnen in Dorpskerk kan. Diensten rond Pasen op YouTube te volgen

Nieuws:

Door: Redactie

Dit bericht ontvingen wij van de dominees R. Oosterdijk en A. Toornstra:

“Het coronavirus heeft ons in zijn greep en legt ons beperkingen op. Het daagt ons ook uit om nieuwe wegen te vinden om elkaar te bereiken en te doen wat voor ons belangrijk is. Binnenkort is het Pasen. Dat is het moment waarop we in de kerken bij elkaar komen om te vieren. Dat kan nu niet. Technici en de predikanten van de Dorpskerk zijn bezig om opnames te maken van korte diensten voor de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en voor Paasmorgen. Die kunt u straks op www.youtube.com volgen. Dat is een vorm van, op afstand, toch samen vieren.

De Dorpskerk is op die dagen ook open. Op 9, 10 en 11 april kunt u er van 16-17 uur terecht om in de stilte zijn, een lichtje aan te steken of even met een van de dominees te praten. Uiteraard nemen we daarbij de regels in acht: niet meer dan zes mensen tegelijk in de kerk, er staat een desinfecteerflacon in de torenhal en we houden afstand. We hopen dat u dat niet verhindert om u welkom te weten.”

Ds. R.P. Oosterdijk

Ds. A. Toornstra