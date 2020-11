Bistro Heerlijk denkt ‘corona-creatief’ en start tijdelijke lunchservice bij kappers

Nieuws:

De horeca verdient alle steun, vooral als ondernemers op creatieve en ludieke wijze inspelen op de ellendige situatie waarin zij verkeren. Harense horeca zet stevig in op Take Away, afhaalmaaltijden dus. Je ziet het bij b.v. Bodega y Tapas, Intermezzo, Bistro Heerlijk en Astoria. Maar ook Brasserie De Kastanjehoeve in Glimmen geeft vol gas. In die context is het initiatief van Daphne de Haan (Bistro Heerlijk) extra het vermelden waard.

Zij is namelijk een samenwerking aangegaan met de kappers in het centrum van Haren. Klanten die tussen 11.00 en 15.00 uur een afspraak hebben bij de kapper kunnen daar een lunch laten bezorgen. Bestellen kan telefonisch : 050 537 0346. Of per mail: info@bistroheerlijk.nl. Vermeld bij welke kapper u zit en hoe laat u daar wilt lunchen.

Deelnemende kappers: Jos Coiffures, Bohemian Hair, Annett Philipp Art of Hair, De Kale Kapper. Allen gevestigd in het centrum van Haren.

Deelnemende kappers: Jos Coiffures, Bohemian Hair, Annett Philipp Art of Hair, De Kale Kapper. Allen gevestigd in het centrum van Haren.