Bistro Kastanjehoeve definitief gesloten

Door: Redactie

Vanaf vandaag, dinsdag 19 augustus, blijft Bistro Kastanjehoeve in Glimmen definitief gesloten. Exploitant Erwin Meijer bevestigt dit aan onze krant. Hij is teleurgesteld dat het avontuur ondanks zijn inspanningen niet kon slagen. Een jaar geleden, in mei 2024 trof dit lot ook zijn voorganger. Er rust geen zegen op deze horecalocatie aan de Zuidlaarderweg in Glimmen.

Vorig najaar huurde Meijer het restaurant van de Glimmense vastgoedeigenaren en had het plan om met eerlijke ingrediënten van de hoogste kwaliteit tóch een betaalbare menukaart te bieden. Dit concept is niet uit de verf gekomen, zegt hij. “De inkoopkosten zijn schrikbarend opgelopen. Je kunt eigenlijk geen topkwaliteit meer leveren voor een betaalbare prijs”, aldus Meijer. “Ik weiger concessies te doen en met mindere kwaliteit te werken, maar daarmee werd het wel heel erg lastig de exploitatie rond te krijgen.”

Een tweede onheil dat hem is overkomen was een dispuut met de belastingdienst. Meijer: “Toen ik de zaak begon zat ik in de Kleine Ondernemersregeling en dat betekent dat ik geen BTW kan terugkrijgen van de belastingdienst. Ik had flink geïnvesteerd en kwam er in december pas achter dat ik geen BTW terugkreeg en het ging om grote bedragen. Ik heb een omzetting aangevraagd naar Eenmanszaak, maar dat kon pas in april ingaan. Het gevolg is dat ik in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 geen BTW kon terugvorderen. Dat heeft me in moeilijkheden gebracht.”

Erwin Meijer en zijn zoon, die met hem in de keuken stond, zijn nu bezig de teleurstelling te verwerken. Maar stilzitten kan hij niet: “We zijn nu bezig uit te zoeken hoe we onze leveranciers netjes kunnen betalen. Daarna ga ik erover nadenken wat ik ga doen.” Meijer erkent dat er in de horeca altijd behoefte is aan goed culinair personeel, maar daar staat ze hoofd nu nog even niet naar.



Foto: www.glimmen.net