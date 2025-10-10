De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 11 oktober, 2025
Deze post is bekeken 105 keer.

vrijdag 10 oktober 2025

Nieuws:

Bloemenwinkel Glimmen nuancering eerder bericht

Door: Redactie

In Haren de Krant stond onlangs gemeld dat de bloemenwinkel uit Glimmen was vertrokken omdat de huur was gestegen.

De eigenaresse van het pand geeft aan dat zij de winkel jarenlang uit coulance tegen een zeer lage prijs heeft verhuurd. Dit om zo een kleine fysieke winkel in het dorp een soepele start te kunnen geven. Die startperiode is later opgerekt. Ook na een verhoging ligt de huurprijs nog steeds onder de marktconforme huurprijs. Zij voelde zich door de publicatie in een kwaad daglicht gesteld en wilde het bericht dus graag nuanceren. Dat is hierbij gebeurd.

Geen reacties

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Recente berichten



Recente reacties