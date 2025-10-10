Bloemenwinkel Glimmen nuancering eerder bericht

Nieuws:

Door: Redactie

In Haren de Krant stond onlangs gemeld dat de bloemenwinkel uit Glimmen was vertrokken omdat de huur was gestegen.

De eigenaresse van het pand geeft aan dat zij de winkel jarenlang uit coulance tegen een zeer lage prijs heeft verhuurd. Dit om zo een kleine fysieke winkel in het dorp een soepele start te kunnen geven. Die startperiode is later opgerekt. Ook na een verhoging ligt de huurprijs nog steeds onder de marktconforme huurprijs. Zij voelde zich door de publicatie in een kwaad daglicht gesteld en wilde het bericht dus graag nuanceren. Dat is hierbij gebeurd.