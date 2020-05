Nieuws:

Door: Redactie

Voorzitter Klaas Drenth vindt het getuigen van weinig respect en kan zich er boos over maken. Onlangs is het bloemstukje, dat was gelegd bij het oorlogsmonument bij het station van Haren, weggenomen en later gedumpt aan het Wollegraspad. De dader heeft er nog een flink stuk mee gefietst of gelopen.

Wie doet zoiets en vooral waarom? Reacties kunnen worden gestuurd aan redactie@harendekrant.nl.