BMW die betrokken was bij fataal ongeluk 8 maart in beeld bij politie

Door: Redactie

Onlangs publiceerden wij op deze homepage een oproep voor informatie over een donkerkleurige BMW, die betrokken zou zijn geweest bij de fatale crash op 8 maart in Haren. De Audi van een 19-jarige jongen uit Gasselte raakte met hoge snelheid van de weg ter hoogte van stadion Esserberg en klapte tegen een boom. De bestuurder en zijn 20-jarige bijrijder overleefden het ongeval niet. Haren de Krant hoorde dat er vermoedelijk een BMW betrokken was bij het ongeval en plaatste de oproep van de moeder van de omgekomen bestuurder.

De BMW zou de Audi achtervolgd hebben. Uit app-contacten is later gebleken dat de twee jongens in de Audi een soort conflict hadden met iemand in een donkerkleurige BMW. Daarmee kwam het achtervolgen in een ander licht te staan. De moeder van de overleden bestuurder denkt dat de BMW van invloed is geweest op het rijgedrag van haar zoon. Overigens erkent zij dat de jongen vaak veel te snel reed, maar kon zich dit op de Rijksstraatweg in de bebouwde kom niet voorstellen.

Naar gisteren is gebleken, bij navraag door RTV Noord, heeft een politiewoordvoerder verteld dat de BMW inmiddels is getraceerd en dat de bestuurder van die avond wordt verhoord. De moeder van de overleden bestuurder is blij met deze ontwikkeling en wacht gespannen het resultaat van het verhoor af.

In Haren de Krant van 18 november een exclusief interview met haar, waarin duidelijk wordt wat de achtergrond van het fatale ongeval was.