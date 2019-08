Boekpresentatie Ynskje Penning in Martinikerk

Door: Redactie

Deel 1 van het drieluik drieluik ‘Overleven’ van Ynskje Penning verschijnt 13 september.

Het verhaal over zeven Nederlandse Mariniers op zee tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Ynskje Penning altijd geïntrigeerd, vooral om dat één van hen haar vader was. Ze werkt al acht jaar aan een drieluik, waarvan op 13 september deel 1 wordt gepresenteerd in de Martinikerk te Groningen. Het eerste exemplaar van ‘Overleven’ wordt aangeboden aan Admiraal Kramer, hoogste in rang van de Koninklijke Marine. Aanmelden voor de boekpresentatie kan via auteur@ynskjepenning.nl

In de voetsporen van de mariniers

Over de Tweede Wereldoorlog is veel bekend, maar nog lang niet alles. De Harense schrijfster en historica Ynskje Penning (1949) zegt dat op zee heldendaden zijn verricht door mensen van de Nederlandse marine, maar ook door doodgewone vissers en zeelui van de koopvaardij. “Hun schepen werden door de Britten gevorderd en ingezet voor de levensgevaarlijke strijd tegen de Duitsers. Het waren vreselijke zeeslagen, waar menig schip werd getorpedeerd.”

Ynskjes vader Frank van Staalduinen was onderofficier bij de marine en werd tijdens de oorlogsjaren belast met geheime missies, waardoor hij zich in gevaarlijke avonturen op zee moest storten. “De verhalen van mijn vader en zes collega’s hebben me geïnspireerd voor een boek, dat ik vermoedelijk in enkele delen zal laten verschijnen”, zegt Ynksje. “Mijn vader heeft voor de regering, het Koningshuis en het Ministerie van Marine tijdens de oorlog geheime post vervoerd over zee. London, waar de regering zat, was het begin van zijn reizen, die hem brachten tot New York, het Caribisch gebied, Groenland, Afrika en Zuid Amerika, om maar een paar plaatsen te noemen. Zijn functie was King’s Messenger. Niemand aan boord van de schepen wist dat hij de post bij zich had, voor anderen was hij gewoon een bemanningslid.”

Helse strijd

Tijdens zijn vele reizen is het ook tot confrontaties met de vijand gekomen en werden enkele schepen waarop Van Staalduinen voer getorpedeerd. In de boeken wordt het allemaal beschreven. Maar Ynskje Penning volgt ook de zes andere marinemensen, die terecht kwamen in de helse zeeslag op de Javazee. “Die mannen werden getorpedeerd en kwamen met reddingssloepen op Java terecht, waar ze de nacht doorbrachten in een ondergrondse schuilplaats. Maar de Japanners hebben de kust gebombardeerd en één bom kwam op die schuilkelder. Niemand overleefde de aanval, alleen zo’n tien mensen die er niet in wilden. Ze zijn te voet de jungle ingetrokken en hebben zo’n zes weken gelopen naar het zuiden van Java, waar ze een ‘sampan’ stalen om via zee aan de Japanners te ontkomen en Australië te bereiken.” Tijdens die tocht, die ook beschreven wordt, zijn er een paar mannen omgekomen. Zij die overleefden hebben de zee bereikt. Ze moesten op de sterren navigeren, dreven af en werden bij toeval opgepikt door de Australische torpedobootjager. Ze zijn bij de Australische marine ingelijfd. De hel duurde voort.

Uiteindelijk hebben Ynskjes vader en één van zijn kameraden de oorlog overleefd. Ynskje: “Mijn vader voer van Engeland naar huis en heeft toen gezien hoe de matrozen met stokken de zeemijnen opzij moesten duwen. Het was zwaar weer.” Eenmaal thuis was het leven een koud bad. De veteranen werden niet begrepen. Zijn verloofde was inmiddels getrouwd en had een gezin, Van Staalduinen trouwde met een vrouw bij wie hij zekerheid vond

In 1949 dochter werd Ynskje uit dit huwelijk geboren. In 1982 stierf de marinier, zonder ooit te hebben willen spreken over zijn geheime missies. De andere overlevende is op een dag de bergen ingelopen en is nooit teruggekomen. “Dat bewijst hoe hopeloos eenzaam oorlogsvetarenen kunnen zijn”, zegt de Harense schrijfster.

Op reis

Over dit onderwerp is volgens Ynskje Penning weinig bekend en door het doen van eigen onderzoek wil ze verhalen boven water halen. Ze pakt het onderzoek zeer grondig aan en reist als het ware haar vader en de andere mariniers achterna. Ze stond in de heuvels van de Eiffel (Duitsland). “Het is goed om op die plaatsen te zijn, het maakt mijn beeld compleet. En ter plaatse ga ik ook concreet op onderzoek uit.” Het is een groot project, dat past in Ynskjes oevre. Ze verbindt in haar boeken fictie met non-fictie. Heel bekend is haar werk rond de reizen van abt Emo.