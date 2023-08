Boeremapark wordt weer even muziekpark: 3 september

Door: Redactie

Op zondagmiddag 3 september kan er weer volop worden genoten van muziek in het Boeremapark. Tijdens de derde editie van zomerconcerten in het park zal ook feestelijk aandacht worden besteed aan de afronding van de herstelwerkzaamheden in park. De muziek wordt deze keer verzorgd door folkzangeres Margot Merah. Aanvang 15.00 uur.

De zomerconcerten in 2021 en 2022 waren een succes en smaakten naar meer. De afronding van de herstelwerkzaamheden dit jaar zijn bovendien aanleiding voor een feestelijk moment. Samen met wijkwethouder Kirsten de Wrede zal daar op ludieke wijze bij stil worden gestaan. Daarna kan worden genoten van folkmuziek van Margot Merah en haar begeleiders Alan McLachlan (gitaar, mandoline en meer) en Gerco Aerts (contrabas).

Het evenement begint om 15:15 uur en duurt tot ongeveer 17:30 uur. De toegang is geheel gratis en de stichting trakteert de bezoekers op een hapje en een (fris)drankje. Wilt u zitten tijdens het event, neem dan zelf een (klap)stoeltje mee!

Herstelplan

Eind 2021 is de gemeente in samenwerking met de stichting begonnen met de uitvoering van een omvangrijk herstelplan voor het Boeremapark. In dat verband werden de grote vijver en de waterpartij in het hertenkamp uitgebaggerd en voorzien van een nieuwe duurzame beschoeiing. De Burgemeester Boeremabank is hersteld en plantstroken werd opgeschoond en voorzien van nieuwe aanplant. Er is een derde inlaat van regenwater vanaf de Lokveenweg aangelegd, die moet zorgen voor buffering van regenwater en verbetering van de waterkwaliteit door een betere doorstroming. Studenten van de opleiding Sportvisserij & Waterbeheer van het Zone College hebben vissenbossen aangelegd in de vijver. Deze hebben een schuil- en paaifunctie voor vissen. De afgelopen maanden zijn de voetpaden hersteld, groenwerkzaamheden uitgevoerd en de bankjes vervangen. Daarmee is het herstelplan afgerond en ligt het park er weer voor jaren fraai bij.

Margot Merah

De Nederlandse singer-songwriter en folkmuzikant Margot Merah verzorgt deze keer de muziek tijdens het zomerconcert. Margot toert al ruim 20 jaar door Europa, Australiƫ, Amerika en Japan. Na 8 albums in verschillende combinaties verscheen in 2022 haar eigen solo album Take Heart. Door publiek en recensenten werd het album geprezen en het bereikte de nummer 1 positie van de Euro Americana Chart!

Het zomerconcert wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Groningen. Voor meer informatie over het zomerconcert in het Boeremapark en de activiteiten van de Stichting Burgemeester Boeremapark bezoek de website: www.boeremapark.nl .