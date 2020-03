Boodschappen-bezorgdienst Haren komt flink op stoom (update)

Door: Redactie

Jochem, één van de initiatiefnemers van de fietsende bezorgdienst van boodschappen uit Haren belt de redactie hijgend op vanaf het fietszadel. “Wat zullen we afvallen”, lacht hij. Jochem is onderweg naar bezorgadressen. De bakfietsen worden intussen tientallen keren per dag gebruikt en een groeiend aantal winkeliers heeft zich bij deze vrijwilligers-service aangesloten. Op de website van de stichting staat een actuele lijst met deelnemende winkeliers. Klik op ‘Samen zijn wij Haren’.

Er is nog een punt van zorg, zegt Jochem: “We hebben als spelregel dat de koerier een foto mag maken van het product bij de voordeur van de ontvanger. Om later discussie te vermijden. Nu zijn er mensen die denken dat ze zelf ook op de foto gaan en dat geeft een ongemakkelijk gevoel in het kader van privacy. Dat snappen we. Daarom is het ook prima als we alleen een foto mogen maken van de geopende voordeur met het pakket erbij!”

De foto’s worden niet gebruikt of gedeeld, ze zijn bedoeld om te kunnen bewijzen dat het pakje echt is ontvangen. Meer info: www.sharedspacesharen.nl