Borden in Haren worden gewassen. Hulde aan Annet en haar collega’s.

Door: Redactie

Voor inwoners van de voormalige gemeente Haren is het nieuw: ze zien hoe verkeers- en straatnaamborden met zeep worden gereinigd. Ambachtelijk schoonmaakwerk voor medewerkers met een goede conditie. De webredactie stopte en sprak één van deze ‘bordenwassers’ aan. Het is Annet Vlaar (53), opgegroeid in Noordlaren.

De gemeente heeft een extern bedrijf opdracht gegeven om in de gehele voormalige gemeente Haren de borden te laten stralen. “We gebruiken biologisch afbreekbare zeep”, zegt Annet. Met een borstel op een stok kan ze vanaf de grond haar schone werk doen. “We zijn al vier weken bezig”, zegt ze. “We krijgen leuke reacties, vandaag kwam iemand met een doos chocolade naar ons toe. Die zei: ik woon al zestig jaar in Haren en dit heb ik nog nooit gezien, haha.”

We troffen haar bij De Holten en daar was het straatnaambord gedraaid. Dat soort dingen wordt direct hersteld door de mensen van de wasservice.