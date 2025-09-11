Bouw van Integraal Kindcentrum en Brinkschool: magisch samenspel van bouwvakkers

Door: Redactie

De bouw van het Integraal Kindcentrum aan de Rummerinkhof, waar ook de Brinkschool volgende zomer naartoe verhuist, is meer dan zomaar een bouwproject in Haren.

Veilig

De krant mocht mee de bouwplaats op. In de directiekeet zitten de leiders van de bouw geregeld voor een groot scherm waar in 3D de school in beeld gebracht kan worden. Tijdens vergaderingen gaat men als het ware digitaal door de school heen. “Dat maakt het overleg efficiënter”, zegt Fokko van Calker, hoofd van het bedrijfsbureau van Hesco Bouw. “De bouw loopt erg voorspoedig, maar ik kan je zeggen dat het een complex project is. We bouwen precies op de plek waar schoolkinderen, hun ouders en buurtgenoten iedere dag langskomen en dat is een logistieke uitdaging.” Van Calker reikt de verslaggever een helm en veiligheidsschoeisel aan: safety first.

Knooppunt

Op de bouwplaats zijn in alle hoeken (en op het dak) vakmensen aan de slag en wonderlijk genoeg lijkt iedereen precies te weten wat die moet doen. Dakdekkers, timmermannen, metselaars, elektriciens…iedereen danst door elkaar op muziek van Radio 100% NL en onder hun handen ‘groeit’ onderwijl het imposante gebouw. Langs de steigers gaat het naar het dak, waar een speelplein komt. Binnen zien we al contouren van lokalen, gymzaal en kantoren. Op de begane grond komen we in de centrale hal die straks het knooppunt zal zijn voor peuters, kleuters, schoolkinderen, onderwijzers, begeleiders en andere medewerkers.

Terug in de directiekeet. Daar hangen aan de wand grote vellen papier met de planning. Per week staan tientallen deadlines genoteerd van vloeren en wanden tot trappen en trapleuningen. “Als het ergens vastloopt heeft dat effect op de hele planning en moeten we die weer aanpassen om het tijdverlies recht te zetten”, zegt de assistent-uitvoerder. “Als we te laat opleveren krijgen we een boete en dat willen we voorkomen”, zegt Fokko van Calker. De persoon die de planning maakte heet Mark en die moet methodisch kunnen denken. Met in zijn hoofd de duizenden taken die gedaan moeten worden heeft hij het werk uitgezet in de tijd. Inschatten hoelang iets duurt, logische werkvolgorde bedenken, onderaannemers aansturen en bijpraten. Overigens is er namens de gemeente (opdrachtgever) op de bouw een opzichter actief die steeds kijkt of alles loopt volgens de opdracht.

Applaus

Aan het eind van de rondleiding bespioneren we de metselaar (foto onder) die staat te werken aan een ingewikkeld patroon van bakstenen. Nauwgezet als een chirurg stapelt hij stenen en hanteert met finesse zijn troffel met specie. Als de steen precies goed ligt applaudisseren we en hij kijkt verbaasd lachend om. Het applaus is voor hem en de tientallen vakmensen die zorgen dat Haren straks een school heeft om trots op te zijn.



Centrale hal in wording



Gymzaal in wording



Metselaar bezig met zijn kunstwerk