Brand gymzaal riekt naar poging doodslag. Brandstichters moeten gevonden worden.

Door: Redactie

De felle brand, die zaterdag gymzaal De Meet aan de Mellenssteeg heeft verwoest, is mogelijk het gevolg van brandstichting. De politie roept getuigen op zich te melden op 0900-8844. Het gaat om een ernstige zaak, die gezien mag worden als poging doodslag. Wellicht niet de juiste juridische benaming, maar feit is wel dat er kinderen in de zaal aan het turnen waren toen de brand uitbrak. Op OOG Radio heeft een woordvoerder van de brandweer verteld, dat er inderdaad mensen in de zaal waren en dat die de brandweer hebben laten waarschuwen. Andere bronnen spreken van een passant die de brand zou hebben ontdekt. Op zijn minst heeft een eventuele brandstichter kinderen in gevaar gebracht.

Gezien de hevigheid van de brand was er een (kleine) kans, dat kinderen niet op tijd hadden kunnen wegkomen. Hoe klein die kans dan ook was, het blijft brandstichting bij een gebouw waarin zich mensen bevonden. Dat is zeer kwalijk en daarom zou de dader gevonden moeten worden om hem/haar aan te spreken op onverantwoordelijk gedrag. Het is misschien begonnen als een kwajongensstreek, maar is uit de hand gelopen. Het officiële onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand is ontstaan. De politie heeft via social media gevraagd om getuigen en dat wijst erop dat zij brandstichting vermoedt.

Tekst gaat verder onder de foto. Foto’s: Ruben Huisman 112Groningen/Haren de Krant.

Filmbeelden van hevige brand (112Groningen / Haren de Krant)

https://www.youtube.com/watch?v=Dv2u1Z2FR2Q&feature=youtu.be



Het verloop van deze dag

Omstreeks tien voor twaalf werd de brand opgemerkt. Bij aankomst van de eerste tankautospuit van de vrijwillige brandweer van Haren was de brand al uitslaand aan de linker achterkant van de gymzaal. Op dat moment werd er door de brandweer meteen opgeschaald naar ‘grote brand’. Dit houdt in dat er een tweede tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse komen.

Brandweerlieden zijn de brand meteen vanaf buitenaf gaan bestrijden met meerdere stralen lagedruk. Al snel kwam er ook dikke bruine rook onder de dakrand vandaan, waarop de brandweer heeft besloten het pand niet meer te betreden vanwege gevaar. Van buitenaf werd er alles aan gedaan om de brand onder controle te krijgen. Binnen enkele minuten kwam er uit elke opening van de gymzaal rook.

De brandweer heeft op dat moment besloten om tijdelijk te stoppen met het actief blussen van de brand en te wachten op het moment dat er een gat in het dak werd gebrand. Toen er eenmaal een gat in het dak kwam, ging het snel. De brand sloeg aan alle kanten uit de gymzaal. De gymzaal brandde volledig en de vlammen werden steeds heftiger.

Muren ingestort

Met behulp van een hoogwerker werd de brand vanuit de lucht geblust en geanalyseerd. Omstreeks kwart over één stortte een zijmuur van de gymzaal in. Enkele minuten later stortten ook andere kleinere muren in de gymzaal in. Nadat een aantal muren waren ingestort, nam ook de rookontwikkeling af. Hierdoor kon de brandweer de brand sneller en beter bestrijden.

Gecontroleerd laten uitbranden

Om kwart voor twee nam de brandweer het besluit om de gymzaal gecontroleerd uit te laten branden. Dit houdt in dat de brandweer niet meer actief gaat blussen, maar de brand langzaam laat doven. Rond drie uur meldde de brandweer dat men de brand ging nablussen. De brand was onder controle en de brandende resten werden vanaf een afstand nageblust. Sloopwerkaamheden waren om 18:00 uur afgerond.

Deel gymzaal gesloopt

Een mobiele kraan kwam ter plaatse om een deel van de gymzaal uit elkaar te trekken. Hierdoor kwamen brandhaarden vrij te liggen, zodat deze ook geblust konden worden. De kleedkamers, die aan de gymzaal vastzaten, waren als eerste aan de beurt voor de mobiele kraan. ‘Dit is een grote ruimte waar veel spullen zitten opgeslagen, dit kan dus als eerste weer gaan branden. Om dat te voorkomen beginnen we met het slopen van de kleedkamers’, meldde één van de brandweermannen.

Plaats delict bewaakt

De brandweer kon omstreeks half zes inpakken en terug naar de kazerne. Inmiddels zijn er rondom de gymzaal hekken geplaatst om mensen op afstand te houden. De komende nacht zal de plek van de brand worden bewaakt door een speciaal team van de beveiliging. De politie zal zondagmorgen onderzoek gaan doen naar de exacte oorzaak van de brand. De omgeving rondom de gymzaal is een ‘plaats delict’ en wordt daarom bewaakt.

Getuigenoproep

Heeft u iets verdachts gezien, gehoord of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek naar de oorzaak van de brand? Meldt dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Ook kunt u anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.

(Met dank aan 112Groningen)