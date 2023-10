Brand in Kooikamp Glimmen

Door: Redactie

In de oude villa De Kooikamp aan de Rijksstraatweg 15 in Glimmen woedt op dit moment een middelgrote brand (27 oktober 13.15 uur).

De brandweer is ter plaatse maar heeft de brand intussen opgeschaald naar middelgrote brand, zodat nu extra brandweerwagens onderweg zijn.

De politie heeft de Rijksstraatweg ter hoogte van het pand afgesloten voor verkeer.

Updates volgen.

-volgens getuige zou de brand op zolder zijn.

-rond 13.30u is te zien dat zolderramen open staan, maar geen rook of vuur te zien.

-laatste update 17.00 uur: de situatie is onder controle. Meer informatie ontbreekt.

Foto’s 112 Groningen Haren de Krant