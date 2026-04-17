Ds. Sjaak de Boer met emeritaat

Door: Redactie

Na 21 jaar trekt Sjaak de Boer de deur van de Ontmoetingskerk in Haren achter zich dicht. Hij stond als zielzorger mensen bij in periodes van vreugde, twijfel of verdriet. De Bijbel noemt hij met een glimlach ‘zijn dienstwapen in een ingewikkelde wereld’. Hij oefende zijn ambt met hart en ziel uit, ook al wilde hij vroeger helemaal geen dominee worden.

Struikelen

Als kind struikelde Sjaak de Boer over zijn woorden omdat (zoals hij het zegt) zijn denken niet synchroon liep met zijn spraak. “Ik zag mijzelf dus geen dominee worden”, zegt hij. “Ik dacht eerder aan een studie geschiedenis, maar het vooruitzicht om leraar te worden trok me ook niet zo. Ik zag meer een loopbaan in archieven voor me, maar mijn vader zei: dat is niets voor jou, jij bent een mensen-mens. Hij had gelijk.” De studie Theologie leidde De Boer stap voor stap tóch naar het beroep dat voorheen niet zijn voorkeur had. “Mijn eerste preek tijdens de studie werd een mislukking. Ik bracht vrijwel geen enkele zin tot een goed einde. Maar ik was inmiddels genoeg gemotiveerd om daaraan te werken.”

