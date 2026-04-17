Mooie kans voor vrijwilligers: rijden voor Stichting Ouderenvervoer Haren

U hebt ze vast wel eens zien rijden door Haren of Groningen Zuid: de auto’s van Stichting Vervoer voor Ouderen Haren. Deze vrijwilligers organisatie vervoert mensen van 55 jaar en ouder en/of met een (tijdelijke) beperking naar diverse bestemmingen (zoals huisarts, tandarts, fysiotherapeut, kapper, winkels of activiteiten) in de voormalige gemeente Haren en naar medische bestemmingen in Groningen.

De organisatie bestaat uit louter vrijwilligers, in totaal zo’n 40 personen. Hiervan zijn zo’n 30 personen chauffeur, de overige 10 personen zorgen voor de bezetting van de telefooncentrale. We rijden met 3 voertuigen op maandag t/m vrijdag en op zaterdag met 1 auto. De telefooncentrale is bezet maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Erik Broekman van de stichting zegt: “Recent zijn een aantal vrijwilligers om diverse redenen gestopt en daarom zijn wij op zoek naar mensen (m/v) die het team willen komen versterken. Het gaat daarbij om zowel chauffeurs als mensen voor de telefooncentrale. Vooral voor het telefoonteam is dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Mocht u meer informatie willen over wie wij zijn en wat we doen kijk dan eens op onze website www.ouderenvervoerharen.nl.”

Hebt u interesse om vrijwilliger te worden dan kunt u contact opnemen met de centrale 06 – 23107753 (ma – vr 09:00 – 13:00 uur) of stuur een mail naar bestuur@ouderenvervoerharen.nl.