Brand Oosterweg- Opgeschaald tot zeer grote brand (18.13 uur)

Door: Redactie

De brandweer gaat op dit moment, zondag 18.00 uur naar een huis (vermoedelijk boerderij) aan de Oosterweg in Haren. Daar woedt brand.

Meer info volgt.

Update 18.10 uur: De brandweer is ter plaatse. Bewoners van de wijk Harenerholt melden een harde onweersklap, waarna de brand ontstaan zou kunnen zijn. Het is ons nog niet bekend om welke boerderij het gaat. Aan dit deel van de Oosterweg is één boerderij met vee. Nadere info volgt, onze fotograaf is onderweg. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto onder: buurtbewoner.



Update 18.19 uur: Er wordt ook een brand gemeld aan Honderdspint, daar is de brandweer ook naartoe. Buurtbewoners horen knallen.

Update 18.25 uur: De brand woedt in de boerderij Oosterweg 121. Dat is de boerderij die staat naast melkveebedrijf Hoving, waar koeien aanwezing zijn. Wij hebben bericht dat die boerderij op dit moment veilig is.

Update 18.35 uur: De schuur van de boerderij is rietgedekt, voorhuis is een pannendak. Brandweer uit omliggende dorpen is onderweg en er worden sirenes gehoord.

Update 18.39 uur: De brand is opgeschaald naar Zeer Grote Brand. Dat doet de Veiligheidsregio Groningen. Nu is er een commandowagen ter plaatse (groen). Er zijn experts gevaarlijke stoffen opgeroepen, maar ook een woordvoerder. Voorts zijn bluswagens opgeroepen uit omliggende dorpen, waaronder Harkstede en Slochteren.

Update 18.39 uur: Wij ontvangen bewegende beelden en foto’s van een dak waar de vlammen huizenhoog uit oplaaien. De sfeer is wat hectisch. Nog onbekend of de bewoners veilig zijn. Mensen uit de omgeving melden dat de onweersklap zeer hevig was. Die was rond 17.48 uur te horen in heel Haren.

Update 18.42 uur: Een ooggetuige meldt dat deze de brand ontdekte, een raam heeft ingegooid om de bewoners te waarschuwen, maar daar niemand heeft aangetroffen. Daarna werd het te onveilig en is de brandweer gewaarschuwd.

Update 18.43 uur: Melding van brand aan Honderdspint kan als afgedaan worden beschouwd. Niets aan de hand. Onze verslaggever was ter plekke. Alles concentreert zich nu op de Oosterweg.

Update 18.48 uur: Noodwaarschuwing afgegeven. Mensen in Haren ontvingen om 18.46 uur een noodwaarschuwing op hun mobiele telefoon. Ramen en deuren sluiten. Zie onder.

Update 19.00 uur: We ontvangen meldingen van verbrand riet, dat over de wijk Oosterhaar dwarrelt en rond Anjerlaan terechtkomt.

Update 19.00 uur: De politie meldt dat er geen mensen in het huis waren toen de brand uitbrak. Dat meldt RTV Noord.

Update 22.00 uur: de brandweer is nog ter plaatse. Het voorhuis lijkt behouden. De schuur is verwoest in de vlammenzee.

Einde actuele berichtgeving.



Foto’s: 112Groningen/Haren de Krant

Doorkijk vanuit Bolhuissteeg naar het bluswerk.