Brand Oude Middelhorst

Door: Redactie

In de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.30 uur rukte de brandweer van Haren uit naar de Oude Middelhorst.

De brandweer trof een binnenbrand aan in de woonkamer, die vermoedelijk is doorgeslagen naar de eerste verdieping. Brandweermensen gingen het huis in om de brand binnen te bestrijden, daarbij kwam veel rook vrij. Een deel van het dak is door de brandweer nageblust en gecontroleerd.

Foto’s: Raymond Meter, 112Groningen/Haren de Krant