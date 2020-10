Brasserie De Kastanjehoeve trekt weer alle registers open

Nieuws:

Door: Redactie

Jeroen Penninga, uitbater van Brasserie De Kastanjehoeve aan de Zuidlaarderweg in Glimmen, haalt weer alles uit de kast om de tweede lockdown van de horeca het hoofd te bieden.

Hij meldt trots dat de snackwagen weer zal worden geplaatst bij zijn restaurant. Mensen kunnen daar verantwoorde snacks halen na telefonische bestelling. Nieuw is de Take Away-service, die hij van woensdag tot en met zondag van 17.00-19.30 uur aanbiedt. Stamppotten en andere smakelijke gerechten van Kastanjehoeve-kwaliteit kunnen worden opgehaald.

Bestellen kan per mail info@brasseriedekastanjehoeve.nl of per telefoon 050-4061281.