Brief over oud-papier wekt wrevel

Door: Redactie

De rapen zijn weer gaar in Haren. De gemeente Groningen is begonnen met het versturen van brieven aan Harenaars, waarin hen een oud-papier-kliko wordt aangeboden voor oud-papier. In de brief wijst de gemeente erop dat de opbrengst van het oud-papier zal worden overgemaakt naar lokale goede doelen, zoals voetbalvereniging Be Quick of OBS de Wissel.

De brief is in het verkeerde keelgat geschoten van mensen die papier inzamelen voor hun eigen vereniging of goede doel. Jan Derk Sluurman van de Stichting Oud Papier Haren (op de foto rechts) is erg boos, want hij denkt dat deze actie van de gemeente hem 50% van de inkomsten gaat kosten. “Onze container staat altijd aan de Beatrixlaan en daar komen mensen heel bewust hun papier brengen, omdat ze weten welke doelen wij met de opbrengst steunen”, zegt hij. “Als de gemeente het nu heel aanlokkelijk maakt om hun papier door de gemeente te laten ophalen, raken wij onze inkomsten kwijt.” Volgens Sluurman maakte de gemeente een écht foute keuze door ook nog eens zelf doelen te kiezen voor de opbrengst. Juist daarover wond de voorzitter van vv Gorecht zich ook op. Aan RTV Noord vertelde ze dat ze dit beleid ziet als ‘staatssteun’ aan andere doelen dan haar club. Ze komt in fel verzet en zal Jan Derk Sluurman aan haar zijde vinden. Die zegt: “Ik heb de gemeente gebeld en de persoon die ik sprak vond het zelf ook niet zo’n goed verhaal.” De gemeente zegt nog niet alle Harenaars te hebben aangeschreven.

Een ander twistpunt is afval. Naar nu blijkt heeft de gemeente een eind gemaakt aan het ophalen van bedrijfsafval, iets wat de gemeente Haren wél deed. Bedrijfsafval is echter geen gemeentelijke taak en dus staat de gemeente Groningen in haar recht. Ondernemers werden verrast door een brief in november, waarin wordt gezegd dat zij per 1 januari zelf moeten zorgen voor het afvoeren van hun afval.