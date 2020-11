Broodje met….nu terugkijken op internet

Nieuws:

Door: Redactie

De door het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens benoemde Pluimgraaf Hein Bekenkamp sprak donderdagmiddag 26 november tijdens het Broodje met … over de geschiedenis van dit oude rechtsgebied even ten zuiden van het dorp Adorp. In verband met de coronamaatregelen zal zijn causerie met lichtbeelden via geboektinharen.com/film worden uitgezonden. Dat gebeurt die dag vanaf 12.00 uur. De filmische verslaglegging door cineast Willem Hoiting blijft de komende maanden te bekijken. De aanvankelijk aangekondigde lezing in Ons Centrum aan de Kerkstraat 2b in Haren komt hiermee te vervallen.

Harssens ligt in het oudste cultuurgebied van West-Europa, het gebied waar de rivier de Hunze kronkelde. In de Grondboeken van het Klooster Werden wordt Harssens in de 12de eeuw al genoemd. Uit een akte van 1407 blijkt dat de Heerlijkheid Harssens als aparte rechtstoel bestond. Later werd die gecombineerd met Adorp. Aanvankelijk stond er een steenhuis. In de tweede helft van de 16de eeuw werd een borg gebouwd. Heerlijke rechten zijn met de komst van Napoleon opgeheven, maar blijken tot op heden nog steeds verhandelbaar. De Stichting Harssens is er na het overlijden in 2017 van de laatste Heer van Harssens, drs. J.J Stienstra, wettig eigenaar van. Evenals van het terrein, waarop tot in het midden van de 18de eeuw de Borg te Harssens heeft gestaan. Een gezelschap rond Harssens komt jaarlijks bijeen tijdens een Landdag, waarbij de geschiedenis van deze heerlijkheid centraal staat. Hoe het er nu met de Heerlijkheid Harssens voorstaat, legt Hein Bekenkamp, lid van het stichtingsbestuur van Harssens uit.‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Broodje met Hein Bekenkamp, ‘Heerlijkheid Harssens komt tot leven’

Donderdag 26 november 2020 vanaf 12.00 te bekijken via www.geboektinharen.com/film