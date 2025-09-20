Burendag Maarwold 27 september

Nieuws:

Door: Redactie

In de wijk Maarwold, zeg maar ten westen van de Westersedrift, ontstaat saamhorigheid dankzij de inzet van Energiek Maarwold. Dit burgerinitiatief organiseert 27 september van 13-17 uur de Burendag Maarwold.

Op vijf locaties activiteiten is er voor jong en oud iets te beleven. Burendag is voor alle bewoners van de wijk Maarwold. H.Nicolaaskerk, Irenelaan 2: Nicolaaskoor, orgelspel en uitleg, presentatie over knipselkunst en over Elfstedentocht. Westerholm, Irenelaan 1: open dag in het Grand Cafe: bridgeclub en biljartclub, uitleg over Burenhulp Maarwold en wijkteam Westerholm, zang door Westerholm koor, wandelingen rondom Westerholm, en uitleg van duo-fiets en/of duo-scootmobiel. Zonnehof, Nesciolaan 115: workshop schilderen voor beginners met live-muziek. Het Buut, Hemsterhuislaan 10: feest samen met kinderen bij springkussen, arcade spellen, knutselen, snacks, …en nog meer verrassingen.

Cosis, Torenlaan 1-2: spelletjesmiddag, mini bingo en lekkere hapjes.

Vrije toegang. Ieder half uur rijdt het busje van Zonnehof tussen de locaties. Hele programma is te vinden op de websites van de H.Nicolaaskerk, Westerholm en Energiek Maarwold.