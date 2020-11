Burgercomité bezocht wethouder Chakor

Nieuws:

Gustaaf Biezeveld van Burgercomité Haren heeft een gesprek gehad met wethouder Glimina Chakor (GL) en twee van haar ambtenaren. Volgens Biezeveld toonde de wethouder begrip voor de reacties in de voormalige gemeente Haren en is zij bereid om minister Kasja Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken te vragen of er ruimte kan worden gemaakt om in de gemeente Groningen twee soorten Diftar naast elkaar te laten bestaan.

Volgens de gemeente staat de wet dat nu niet toe, maar volgens Biezeveld (en o.a. de VVD) is het juridisch wel degelijk mogelijk. Biezeveld bood zijn diensten aan om een brief aan de minister te schrijven met zijn bevindingen en volgens hem heeft Chakor daarop positief gereageerd. Volgens informatie van het Burgercomité zijn er recent 450 zienswijzen ingediend tegen het besluit om in Haren Diftar (betalen per kilo afval) af te schaffen. Hij houdt vol dat de gemeente een soort contractbreuk pleegt, omdat in de bestuursovereenkomst van 2019 (fusiecontract) staat dat Haren Diftar ‘zou behouden’. Dat deze overeenkomst bindend is zegt Biezeveld te kunnen bewijzen met een aantal letterlijke quotes van de minister tijdens het herindelingsdebat in de Tweede Kamer (2019). Deze zijn:

(1) “De bestuursovereenkomst bevat concrete maatregelen. Ze gaat over de dienstverlening waar ik het net over had, de voorzieningen waar mensen recht op hebben, de ruimtelijke ontwikkelingen en bijvoorbeeld sportvoorzieningen. Dat is heel concreet. Het is een

overeenkomst die precies aangeeft waar mensen straks op kunnen rekenen. Iedereen zal de bestuurders ook houden aan die overeenkomst.”

(2) “Het bestuursakkoord, waarvan ik net heb betoogd dat Haren zich daar straks ook in moet kunnen herkennen – … – moet de basis zijn voor de samenwerking. Dat heeft natuurlijk betekenis. Daar staan heel concrete dingen in. De nieuwe gemeente zal vanuit dat vertrekpunt moeten gaan werken.”

(3) De vraag is: als de nieuwe realiteit ontstaat, hoe kan er dan toch aan worden gewerkt – met betrokkenheid van iedereen, ook van degenen die er in eerste instantie geen voorstander van waren – dat in die nieuwe nieuwe werkelijkheid de belangen van de mensen in Haren in voldoende mate geborgd zijn?”

Hieronder leest u het advies van het Burgercomité aan de minister

Contouren van oplossing voor harmonisatieproblematiek huishoudelijk afval.

Doelstellingen

1. Flinke verhoging van het percentage hergebruik van huishoudelijk afval door een kosteneffectief

maatschappelijk verantwoord inzamelingssysteem dat de grootste winst behaalt in de mate van

afvalscheiding en toereikende financiële prikkels tot vermindering van afval en in de effectiviteit van

maatregelen tot preventie van illegale stortingen van huishoudelijk afval in met name het landelijke

gebied. (basis: Coalitieakkoord gemeente Groningen 2019-2022)

2. Voorkomen van nadelige (vooral financiële) gevolgen voor de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en

Noordlaren en voor het milieu ten gevolge van de harmonisatie van de afvalstoffenverordeningen/

afvalinzamelingssystematiek

Voorgesteld herzien besluit

Instemmen met het opnemen van onderstaande systematiek in de voor te leggen Afvalstoffenverordening

2021 Gemeente Groningen.

1. In de gemeente wordt restafval en GFT gescheiden ingezameld,

behalve in delen van de gemeente waar de hiervoor benodigde voorzieningen en middelen voor

gescheiden inzameling nog ontbreken, dan wel de aard van de bewoning of de woonomstandigheid van

huishoudens zich hiervoor niet leent.

2. In de gemeente wordt gewerkt met een vastrecht in combinatie met:

a. vast tarief dat afhankelijk is van de grootte van het huishouden; of

b. variabel tarief per lediging rolcontainer (rekening houdend met volume ervan) of

c. variabel tarief per klik/zak; of

d. variabel tarief per kilo.

De mogelijkheid om te kiezen voor een (vorm van) variabel tarief is afhankelijk van de beschikbaarheid

van de benodigde voorzieningen of middelen in een wijk of een dorp en van de aard van de bewoning of

de woonomstandigheid van een huishouden.

3. Kwijtschelding wordt gegeven over het vastrecht en een deel van het variabele tarief.

4. In alle wijken en (combinatie van) dorpen is een centraal inleverpunt voor plastic, glas, papier, oud ijzer,

klein chemisch afval, elektronica en kleding/textiel.

Toelichting

Het beschreven systeem voor de gescheiden inzameling van restafval en GFT op basis van de methode Diftar+

biedt volop ruimte voor maatwerk, wat nodig is om zowel in de stad als in de dorpen goed te kunnen

functioneren. Voorts voldoet het aan de wens van veel inwoners om zelf invloed te kunnen hebben op de

kosten voor hun afval. Zodoende stimuleert dit systeem huishoudens ook om hun restafval en GFT zoveel

mogelijk te beperken. Een en ander is in overeenstemming met het Besluit gescheiden inzameling van

huishoudelijke afvalstoffen en het landelijke en gemeentelijke beleid tot beperking van de hoeveelheid

huishoudelijke afvalstoffen. Hierdoor worden voor de gemeente de kosten van inzameling en verwerking van

het huishoudelijk afval lager. Hiervoor geldt: de kosten (van te treffen voorzieningen/middelen,

communicatie en preventie/handhaving) gaan voor de baat uit.

Het voorgestelde systeem, dat in lijn is met het coalitieakkoord (2018) en de – door de huidige coalitie

overgenomen – afspraak over Diftar in de bestuursovereenkomst Groningen-Haren-Ten Boer (2017), voldoet

bovendien aan de eisen van gelijkheid en rechtvaardigheid. Wie minder afval produceert, betaalt navenant

minder binnen het variabele deel.

Door de kwijtschelding te beperken tot het vastrecht en een deel van de variabele kosten worden ook de

huishoudens die in aanmerking komen voor de kwijtscheldingsmogelijkheid, gestimuleerd de hoeveelheid

afval te beperken.

Aangezien nog niet in alle wijken en dorpen de voorwaarden voor gescheiden inzameling en toepassing van

variabele tarieven naar keuze zijn vervuld, is gefaseerde invoering van het volledige afvalinzamelingssysteem

onvermijdelijk.1 Het komend jaar zal worden gebruikt om in delen van de gemeente waar(voor) nu nog de

vereiste voorzieningen en middelen ontbreken, deze aan te brengen, om met ingang van 2022 ook daar

gescheiden inzameling en toepassing van variabele tarieven mogelijk te maken. Desondanks zullen er

waarschijnlijk situaties blijven waar als gevolg van de aard van de bewoning of de woonomstandigheid niet

alle huishoudens, waaronder een deel van de studenten, ten volle gebruik kunnen maken van het afvalinza-

melingssysteem.

In delen van de gemeente waar de benodigde voorzieningen en middelen nu nog ontbreken, zal in 2021

tevens over het nieuwe systeem op een passende manier gecommuniceerd worden met de inwoners. Dit

kan er ook aan bijdragen dat zij erop gaan letten waaruit hun afval bestaat en hoe zij zelf kunnen bijdragen

aan afvalscheiding aan de bron.

Tevens zal het komende jaar aandacht worden besteed aan de bevordering van naleving en handhaving van

de Afvalstoffenverordening om het zich illegaal ontdoen van huishoudelijk afval zoveel mogelijk te beper-

ken. Hierbij kunnen, zo nodig, de in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren opgedane kennis over en

ervaringen met Diftar worden geëvalueerd op hun bruikbaarheid voor andere delen van de gemeente.

Om zeker te stellen dat de nieuwe Afvalstoffenverordening niet alleen naar de geest, maar ook naar de letter

in overeenstemming is met de toepasselijke landelijke regelgeving (Wet algemene regels herindeling,

Gemeentewet en Wet milieubeheer/ Omgevingswet), doet de raad er verstandig aan in het herziene besluit

op te nemen dat de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Milieu onverwijld worden

verzocht om, gelet op de samenvoeging van een stad en dorpen, voor zover nodig, ruimte te bieden– in de

vorm van dispensatie of experiment2 – voor een niet te vermijden gefaseerde ten uitvoerlegging van het

geharmoniseerde afvalinzamelingssysteem.

Met de in het voorstel vervatte flexibiliteit en gefaseerde ten uitvoerlegging van de Afvalstoffenverordening

2021 en voorgestelde inspanningen gericht op tijdige en goede communicatie en op preventie van illegale

stort kunnen, naar verwachting, de vanuit de raad op 9 september j.l. naar voren gebrachte bedenkingen

worden ondervangen.

Burgercomité Haren, 3-11-2020

1 Met een eerdere start van de voorbereiding van de harmonisatie had gefaseerde implementatie waarschijnlijk

kunnen worden vermeden.

2

In haar Thorbeckelezing (2018) heeft minister Ollongren gemeenten opgeroepen meer te experimenteren met

regelgeving voor lokaal bestuur. Zo moet worden voorkomen dat bestaande regelgeving nieuwe of betere oplossingen

van problemen in de weg staat. Dus het gemeentebestuur dwingt tot suboptimale oplossingen.