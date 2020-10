Burgercomité overweegt juridische stappen tegen gemeente inzake afschaffen Diftar

Door: Redactie

Het Burgercomité Haren laat bij monde van haar voorman Gustaaf Biezeveld weten dat de gemeente onrechtmatig handelt door Diftar in de voormalige gemeente Haren op 1 januari 2021 af te schaffen. Hij zegt: “Na de afschaffing van Diftar gaan de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren fors meer betalen voor de inzameling van afval. De afschaffing van Diftar is ook niet verenigbaar met recente Europese en Nederlandse regelgeving waarin gescheiden inzameling van afvalstoffen hoofdregel is geworden.”



Biezeveld mag ter zake deskundige genoemd worden, want hij was voorheen Officier van Justitie voor milieuzaken. Maar hij ziet nóg een reden om de afschaffing van Diftar in Haren een kwalijke ontwikkeling te vinden. Hij zegt: “Afschaffing gebeurt ondanks dat in het bestuursakkoord behorende bij de herindeling is vastgelegd dat de inwoners van Haren na de herindeling

Diftar zouden behouden. Bij een door het gemeentebestuur gehouden enquête onder de inwoners van Haren heeft 82% aangegeven dat Diftar moet blijven. Ook hieraan is de gemeenteraad voorbijgegaan. In het gesprek dat het bestuur van het Burgercomité Haren (6 oktober) had met de burgemeester en wethouder Broeksma, bleek dat het gemeentebestuur vasthoudt aan afschaffing van Diftar per 1 januari a.s.”.

Crowdfunding

Het Burgercomité overweegt het besluit juridisch aan te vechten, maar heeft daarvoor niet voldoende budget. Om de schending van het bestuursakkoord (en mogelijk andere wetgeving) aan de rechter te kunnen voorleggen heeft men 20.000 euro nodig. Het comité wil via crowdfunding het benodigde kapitaal bijeen brengen. Sympathisanten die bereid zijn bij te dragen worden verzocht uiterlijk 13 oktober een mail te sturen aan veldbies@casema.nl. Bij voldoende animo begint de strijd, wat Gustaaf Biezeveld betreft. Hij overlegt intussen al met een advocaat om de kansen op succes te kunnen inschatten.

Analyse

Voor het eerst sinds de omstreden herindeling (2019) leidt een besluit van de gemeente tot zo’n sterk ‘zie je nou wel wat ervan komt’-reactie. Eerder waren de invoering van de hondenbelasting en de verhogingen van de OZB al pijnpunten, alsmede de manier waarop Harense sportclubs door OZB en huurverhogingen in de knel kwamen. Maar nog niet eerder dreigde een juridische strijd. Het is niet zo vreemd dat juist het Burgercomité de juridische kaart trekt. Deze club heeft zich jaren met hand en tand verzet tegen de herindeling en meende te kunnen bewijzen dat het fusiespel oneerlijk en soms zelfs leugenachtig is gespeeld. Het mocht niet baten en die wond is bij sommige hardliners niet genezen. Haren absorbeerde enkele nadelige ontwikkelingen na de fusie door ook te wijzen op voordelige ontwikkelingen. Toen de raad in september na een middernachtelijke en chaotische vergadering instemde met een tijdelijk afval-ophaal-systeem (vastrecht en betaling per keer dat afval wordt aangeboden) wekte dat in Haren wrevel en verbazing. Diftar houdt volgens Haren namelijk in dat afval wordt gewogen en op basis van kilo’s wordt afgerekend. In het bestuursakkoord rond de fusie (soort fusie-contract) staat met zoveel woorden dat Haren Diftar zal behouden. Je kunt dat zien als één van de Harense kwaliteiten die tijdens de onderhandelingen veilig werden gesteld. Dat expliciet deze afspraak nu van tafel is gegaan, wordt door het Burgercomité gezien als afbraak van Harense verworvenheden. Precies daarvoor waarschuwde men al jaren en met Diftar kan men zeggen: ‘zie je nou wel?’. We kunnen ons (als de 20.000 euro budget wordt binnen geharkt) voorbereiden op het eerste juridische treffen sinds de fusie van 1 januari 2019. Inzet: Groningen, houd je aan je afspraken in het fusiecontract. Uitkomst: onvoorspelbaar.