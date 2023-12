Christmas Carols in het Boeremapark

Nieuws:

Op woensdagavond 20 december kan er weer als vanouds worden genoten van de Christmas Carols in het park. Vanaf 19:15 is iedereen van harte welkom in een sfeervol verlicht Boeremapark.

Het is inmiddels een traditie geworden. Voor het zesde achtereenvolgende jaar brengt dameskoor Happy Hour onder leiding van Annemarie Kooij weer bekende Engelse Christmas Carols en andere kerstliederen ten gehore. Het optreden vindt plaats bij de Burgemeester Boeremabank. Daar zorgen de met vele kaarsjes verlichte voetpaden voor een mooie kerstsfeer. Met een bekertje gl├╝hwein of warme chocolademelk kan in een sfeervol verlicht Boeremapark alvast in de stemming worden gekomen voor de kerst.

U bent woensdagavond 20 december van harte welkom om met familie en vrienden naar het Burgemeester Boeremapark te komen om te genieten van het optreden en de sfeer. De inloop is vanaf 19:15 uur en het optreden begint om 19:30 uur!