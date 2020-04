Column Bert Heikens, huisarts in Haren (april 2020)

Column:

Door: Redactie

Corona

Het virus blijft de gemoederen bezig houden. Dagelijks vele nieuwsberichten, het overspoelt ons. Het is de kunst de vele berichten te filteren en er niet te somber of angstig van te worden. Het is daarbij erg helpend dat er iemand is die het voortouw neemt en leiding geeft, dat geeft rust. Zo ook gold dat voor mij. Ook ik en mijn praktijkteam moesten fors schakelen en in eerste instantie zelf bedenken hoe je de praktijkvoering wilde aanpassen. Dat gaf een zekere mate van druk op iedereen. De eerste weken waren vermoeiend, en nog steeds. We moeten op een totaal andere manier ons werk doen, anders dan wat je al jaren gewend bent. Gelukkig waren daar de richtlijnen en en protocollen voor huisartsen. Knap om te zien dat het zo snel allemaal kan worden opgezet. Ook hieraan ontleen ik mijn zekerheid. Ik ben blij dat onze huisartsenorganisatie er voor ons is. Ook is er een crisisteam vanuit de doktersdienst Groningen waarmee ik als coördinator voor de huisartsengroep Haren regelmatig contact mee heb. Ook zij bieden een zekere mate van houvast. Voor u als patiënt heeft dit vele voordelen. Wij als huisartsen kunnen u van dienst zijn door duidelijke richtlijnen uit te leggen. Ook worden we constant bijgeschoold middels webinars en updates op websites van onze beroepsorganisaties. Hierdoor kunnen we op medisch gebied u goed van dienst zijn. Zoveel we kunnen. Ik ben blij dat we in dit land wonen, we hebben een goede wetenschappelijke basis, we zijn sterk in onderzoek en snel schakelen zodat we de gezondheidszorg op peil kunnen houden. Samen komen we hier wel weer doorheen, daar ben ik van overtuigd.