Column Bert Heikens, huisarts te Haren (juni 2023)

Nieuws:

Door: Redactie

De column van Bert Heikens van juni 2023 stond nog niet online, daarom nu alsnog.

Het is al weer lang geleden maar ik herinner me het nog als de dag van gisteren; mijn tijd als

waarnemer. De meeste huisartsen begonnen toen op deze manier, om ervaring op te doen en vaak

ook om te kijken wat voor soort praktijk je zou willen overnemen. Een beetje snuffelen als het ware.

Zo waren er die mooie zomers op het platteland die ik me nog goed herinner. Ik nam wel eens waar

in Bellingwolde en kon in het weekend beschikken over het riante huis van de dorpsdokter met

bijbehorende praktijk aan huis. Mijn vrouw was meegegaan en fungeerde als achterwacht. Zij nam

de telefoon op als ik met patiëntenzorg bezig was. De omgeving was daar prachtig en ik reed met

plezier de visites. Zonder navigatie zocht ik mijn weg, gewoon met de kaart op schoot en een

ouderwetse ‘pieper’ bij me zodat mijn vrouw me kon bereiken als er een spoedgeval was. Het was

erg druk in dat weekend. Het meest aangrijpend was een boerin die me belde dat haar man niet

meer reageerde. Bij aankomst bleek hij al te zijn overleden en in verband met de verstreken tijd en

zijn leeftijd leek reanimeren zinloos. Ik moest haar vertellen dat haar man overleden was. Ze had het

niet zo in de gaten gehad en was ontredderd. Dat zijn situaties die altijd in je hoofd blijven zitten.

Vrijwel elke zomer moet ik daar nog wel eens weer aan denken.

Gelukkig waren daar ook die mooie momenten, het boerenland, de natuur, de bijzondere contacten

met mensen.

Waarneming vinden voor je praktijk was toen bijna nooit een probleem en je kon als praktijkhouder

rustig op vakantie. Hoe anders is het nu. Er is een enorm tekort aan huisartsen, ook wij merken het

steeds meer. Deze zomer zullen we met een aangepast schema moeten werken, waarbij we vooral

alleen dringende gevallen kunnen behandelen. Dat lukt wel, maar het is misschien goed om dit alvast

te weten en rekening mee te houden. Alvast dank voor uw begrip.

Gelukkig maken de zomerse omstandigheden veel goed.