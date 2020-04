Coöperatie Haren Werkt praat er niet over, maar doet het gewoon: Quarantainer geplaatst.

Door: Redactie

“De crisis is erg. Isolatie is triest. Het contact met familie en met elkaar wordt gemist”. Over de crisis raakt men niet uitgepraat, maar er zijn mensen die het niet bij woorden laten: zoals Coöperatie Haren Werkt, de dagbesteding voor jongeren van Angelique en Lammert Wedda. Vanaf deze week start het groepsproces weer, dankzij de aanschaf van een Quanrantainer.

De dagbesteding aan de Kromme Elleboog en bij het Tinq Station aan de Kerklaan ligt al een paar weken stil. Om de band te bestendigen zijn de begeleiders op tournee geweest langs de huisadressen van de deelnemers (de jongeren die iedere dag voor dagbesteding naar Haren komen). Daar werd een paasverrassing bezorgd. Maar iedereen mist desondanks het persoonlijke contact. Angelique en Lammert Wedda hebben daarom een speciale container aangeschaft: een quarantainer. Deze bestaat uit twee kamers met een glaswand ertussen, voorzien van een spreek- luisterverbinding. Hierdoor wordt het mogelijk dat bezoekers veilig en virusvrij contact kunnen hebben met de deelnemers van de dagbesteding en met de jongeren die bij Haren Werkt wonen. Ook zullen vanaf deze week de (lunch)pauzes in de container worden doorgebracht, zodat de deelnemers veilig het groepsgevoel kunnen behouden.

Niet praten, maar doen. Volgens Angelique Wedda kunnen veel activiteiten deze week weer voorzichtig worden opgestart. Zie ook: www.harenwerkt.nl