Creatief ondernemerschap: Kastanjehoeve is niet voor één gat te vangen

Nieuws:

Door: Redactie

Bij Brasserie De Kastanjehoeve in Glimmen zitten ze niet bij de pakken neer. Eigenaar Jeroen Penninga was onlangs al begonnen met afhaalmenu’s in de weekends, maar voegt er vrijdag een primeur aan toe: de Snackbar van de Toekomst zal de komende weken op volle toeren draaien op de parkeerplaats van het restaurant aan de Zuidlaarderweg.

“We willen leven in de brouwerij”, zegt Penninga. “We missen onze gasten. Het gaat goed met de afhaalmenu’s, maar dat doen we alleen in de weekends. Ik wil meer, ik wil graag zeven dagen van de week reuring. Zo kwam ik op het idee om een snackwagen te huren. Ik raakte in gesprek met Marco Agema, voorheen Friet van Piet. Die heeft een concept bedacht voor de Snackbar van de Toekomst: duurzaam, fairtrade, gezonder eten. Ik zal niet zo ver gaan als hij, maar we zullen het wél heel anders aanpakken, dan de gemiddelde snackbar.”

Zeven dagen per week

De snackwagen wordt tijdelijk zijn mobiele keuken, waar hij werkt met duurzame ingrediënten. Hij biedt naast de bekende producten ook gerechten voor veganisten en vegetariërs. Bovenal staat Jeroen Penninga in voor de kwaliteit, die past bij het imago van zijn brasserie. Hij blijft overigens van vrijdag tot en met zondag afhaalmenu’s koken, die telefonisch besteld kunnen worden. Vanaf 1 mei zal 7 dagen van de week van 15.00-20.00 uur ook de snackwagen geopend zijn. Telefonisch bestellen kan via: 06-27518855.

Na het afhalen kan er beslist niet worden plaatsgenomen op ter terras, want dat is niet toegestaan in het kader van de RIVM-maatregelen.