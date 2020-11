Dag na de brand: nablussen en speculeren over mogelijke brandstichters

Door: Redactie

Zondag aan het eind van de ochtend werd er nog nageblust aan de Mellenssteeg. De gymzaal, ooit onderdeel van de lagere school De Bloemkamp (later nieuw gebouwd als De Wissel), is veranderd in een stinkende puinhoop. De omgeving is met lint afgezet voor het onderzoek.

Passanten kwamen zondag langs om te kijken hoe verwoestend de vlammen waren. Zaterdag rond 11.45 uur werd de brandweer gewaarschuwd. Er was een buitenbrand bij gymzaal De Meet, maar die sloeg door naar binnen. Er zijn aanwijzingen, dat de brand is aangestoken. Daarom heeft de politie reeds gisteren een oproep gedaan: wie heeft iets verdachts gezien rond 11.30-11.45 uur rond De Wissel en De Meet? De locatie is nu een plaats delict en is sinds gisteren beveiligd.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er kinderen aan het turnen in de zaal. Dat maakt de situatie zeer ernstig en kwalijk. Het zou goed zijn als alle ouders in Haren en omgeving hun opgroeiende kinderen vragen waar ze rond dat tijdstip waren. En of ze iets te maken hebben met de brand, die misschien is begonnen als een kwajongensstreek.

Wie tips heeft kan de politie bellen: 0900-8844. Wie liever de tips wil doorgeven via de redactie van deze krant, kan mailen aan: redactie@harendekrant.nl. Wij spelen de tips dan door aan de politie.

Oproep: de redactie wil graag in contact komen met de ouders van kinderen die in de gymzaal waren toen de brand uitbrak. Wie heeft tips? Mail redactie@harendekrant.nl.

Foto’s Joey Lameris 112Groningen/Haren de Krant en van passanten.