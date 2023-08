Dames zetten zich in voor ‘goldies’

Nieuws:

Door: Redactie

De dames van De Club Haren (ondernemende vrouwen) en Ondernemend Haren gaan zich sterk maken voor ouderen in Haren, die zij liever ‘goldies’ noemen. Zij zorgen dat ouderen op zaterdag 23 september een heerlijk middagje Haren kunnen beleven, inclusief modeshow en shoppen bij kledingwinkels, waar ze in hun eentje misschien niet zo snel zouden komen.

De Club Haren gaat buddies regelen, zodat belangstellenden die middag daarmee op pad kunnen en worden ontzorgd. De koppels gaan de modeshow bezoeken (gereserveerde plaats), koffie drinken en daarna desgewenst modewinkels bezoeken. Voor winkeliers is het fijn dat ze deze groep mensen nu ook eens mogen ontvangen en voor de ouderen is het gewoon een lekker middagje uit, zo is de gedachte achter het initiatief.

Wilt u zo’n middagje uit?

Meld u dan aan via info@ondernemendharen.nl

Wil je buddy worden?

“We willen generaties met elkaar verbinden”, zegt de club in haar flyer. Daarom doet men hierbij een oproep aan mensen om zich aan te melden als buddy voor één middag.

Mail aan: info@ondernemendharen.nl