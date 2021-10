Daphne van Bistro Heerlijk is blij: alle tafels bezet voor ‘Nacht van de Nacht’

Nieuws:

Door: Redactie

De Nacht van de Nacht wo0rdt georganiseerd door provinciale milieufederaties om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energieverbruik. De Harense Daphne de Haan sluit ieder jaar op deze actie aan met een diner bij kaarslicht in haar bistro te Haren.

Zaterdag a.s. 30 oktober vindt dit evenement weer plaats en bij navraag blijkt dat er geen tafeltje meer vrij is. “Het is een diner bij kaarslicht en het liep storm met de reserveringen, daar ben ik heel erg blij mee. Goed nieuws mag ook wel eens in de krant.”

Je zou het een lichtpuntje kunnen noemen in de Nacht van de Nacht.