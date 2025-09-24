De Biotoop: Gedoe over geld nu onder de rechter

Door: Redactie

Er speelt nog steeds een conflict in De Biotoop aan de Kerklaan in Haren. Huurder Peter Buis vindt dat verhuurder Carex Haren BV onduidelijke en hoge servicekosten in rekening brengt. Na weer een verhoging (destijds met 10%) was de maat vol en begon hij zich af te vragen of het allemaal wel klopt. De zaak is nu onder de rechter die naar verwachting deze zomer vonnis zal wijzen. Dit kan gevolgen hebben voor Carex Haren BV en de residenten.

In De Biotoop aan de Kerklaan in Haren werken en wonen enkele honderden mensen. Sinds 2014 is deze succesvolle creatieve broedplaats ondergebracht in het voormalig Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit. De feitelijke exploitatie is in handen van een aparte BV, Carex Haren, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de gebouwen en de voorzieningen, zoals energie en water. Directeur van de BV is Lenze Hofstee, oud-kraker en een man met visie op alternatief wonen. Hij maakte van De Biotoop een groot succes (zie www.carex.nl), maar dat ontslaat hem volgens resident Peter Buis niet van zijn plicht om transparant te zijn.

Waar gaat het om?

Peter Buis betaalt volgens een bruikleenovereenkomst een ‘maandelijkse vergoeding’ en daarnaast een ‘bijdrage in vaste en variabele kosten’. Over die termen bestaat een fundamenteel verschil van inzicht. Buis betoogt dat in werkelijkheid in deze kosten een component zit die als tegenprestatie voor het gebruik van de woonruimte moet worden aangemerkt. Als dat laatste volgens de rechter het geval is, dan is sprake van huur en niet van bruikleen. Carex Haren spreekt niet van een huurovereenkomst, maar van een bruikleenovereenkomst. Huurders heten hier residenten. Deze formule valt niet onder de huurwet, die huurders beschermt. Belangrijker dan woorden is voor Buis dat hij voor zijn twee units voor bruikleen en servicekosten inmiddels na verhogingen 1408,- euro per maand moet betalen. Daarvan is 900,- ‘servicekosten’ en met name dat bedrag wil hij gespecificeerd zien. Hij weet dat energiekosten hierin zitten maar hoe weet de verhuurder hoeveel energie hij verbruikt als er geen meters in de units aanwezig zijn? Het grootste deel van de residenten lijkt hier overigens geen probleem mee te hebben.

Rechtszaak

Carex Haren heeft al vaak uitgelegd dat er investeringen zijn gedaan in installaties en dat bijvoorbeeld het geld nodig zou zijn voor de reparatie van het dak. Buis: “Waarom kan men dit niet aantonen met cijfers? Waarvoor betalen we die kosten? En het dak is niet door Carex Haren gerepareerd maar door de gemeente. Wie heeft dat eigenlijk betaald?” De gemeente bevestigt aan de krant dat het dak inderdaad is gerepareerd op kosten van de gemeente en dat dit niet zal worden doorbelast aan Carex Haren BV. Volgens Buis heeft Carex Haren al een paar keer beloofd openheid van zaken te geven, maar komt men niet over de brug met bewijsmateriaal en duidelijke cijfers. Onmacht of onwil? Peter Buis weet het niet. Hij erkent dat het boekhouden voor zo’n complex ingewikkeld is. Toch heeft hij met hulp van advocaat Oscar Philips een zaak tegen Carex Haren aangespannen. Directeur Lenze Hofstee zei eerder tegen deze krant dat een BV zijn boekhouding niet met de buitenwereld hoeft te delen.

Buis wil van de rechter weten of Carex Haren gedwongen kan worden om haar nota’s te specificeren. Als de rechter Carex Haren ziet als een gewone verhuurder die zich aan de huurwet moet houden, zouden huurders in aanmerking kunnen komen voor huursubsidie en huurbescherming. Als na zo’n uitspraak huurders geld terug willen, kan dat voor Carex Haren een probleem zijn. De gemeente ziet dat risico ook en zegt in die situatie als eigenaar van het pand de huurbescherming aan bewoners te zullen bieden.

Gemeente-Carex Haren

Navraag leert dat de gemeente met Carex Haren BV een concept-gebruikersovereenkomst van het gebouw heeft opgesteld. Hierin komen afspraken te staan over het beheer. Er is door de gemeente inmiddels een lijst opgesteld waarin te zien is welke kosten voor Carex Haren BV zijn en welke voor de gemeente als eigenaar. Van Lenze Hofstee van Carex Haren BV hebben wij ondanks herhaaldelijk verzoek om een toelichting geen reactie mogen ontvangen.