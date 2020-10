Actueel: De Dilgt tijdelijk gesloten tijdens preventieve testronde

Door: Redactie

Woonzorgcentrum De Dilgt in Haren is vanaf maandagmiddag per direct geheel gesloten voor bezoekers. ZINN gaat alle bewoners en medewerkers preventief testen, omdat vandaag opnieuw een Coronabesmetting is vastgesteld. Een tijdelijke bewoner van de afdeling revalidatie heeft Corona.

Dit nieuws volgt op de besmetting van negen bewoners en vijf medewerkers elders in het gebouw, op de afdelingen 1 t/m 4 voor mensen met dementie. ZINN zegt het zekere voor het onzekere te willen nemen, daarom heeft het crisisteam besloten de locatie hermetisch af te sluiten. De testronde, waarbij dus honderden bewoners en medewerkers zo snel mogelijk getest moeten worden, mag een logistieke operatie van formaat heten. ZINN heeft sinds augustus een eigen testunit.

Welke gebouwen zijn tijdelijk dicht?

De sluiting geldt zowel het hoofdgebouw van De Dilgt als de gebouwen De Cirkel, Mozart, Bach en Verdi. De sluiting geldt niet voor de woongebouwen Chopin, Brahms en Vivaldi. Zo staat in een brief van algemeen directeur Carry de Niet te lezen. Zij benadrukt dat het naar verwachting zal gaan om een zeer korte periode van sluiting, totdat duidelijk is geworden of de besmettingen kunnen worden ingedamd.