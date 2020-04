De nieuwe krant is uit. Verspreiding tot en met vrijdag

Door: Redactie

Het lijkt wel een geboortekaart, deze aankondiging. Het is dan ook een bijzonder moment, want in het hart van de crisis verschijnt een volwaardige Haren de Krant.

De bezorgers gaan tot en met vrijdag 24 april de krant bij u bezorgen (tenzij u afwerende stickers op uw brievenbus heeft). Met dank aan onze adverteerders en trouwe bezorgers!

Wilt u de krant zelf ophalen? Dat kan vanaf vrijdag:

-Pater Schoenreparaties, Meerweg 5, Haren

-Total Winterwerp, Rijksstraatweg 227, Haren

-Tinq Tankstation, Kerklaan 37, Haren



Heeft u de krant 24 april nog niet ontvangen? Mail dan een bezorging@harendekrant.nl.